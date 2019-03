Trapero diu al Suprem que els Mossos tenien a punt un dispositiu per detenir Puigdemont i el Govern l'octubre del 2017, i quatre notícies més del dia

1.

Declaració de Josep Lluís Trapero al Judici del Procés: el Major dels Mossos explica que tenien a punt un dispositiu per detenir el president de la Generalitat i el seu Govern l'octubre del 2017, però el fiscal superior de Catalunya i el president del TSJC ho van desestimar. Al confirmar la distància del cos policial amb l'executiu català, Trapero ajuda a restar pes al delicte de rebel·lió que pesa sobre els acusats.

2.

El drama de la immigració: Troben nou paquistanesos amagats en un camió a Santa Perpètua de Mogoda. Segons aquesta informació exclusiva de l'ARA, el xofer del camió, amb matrícula portuguesa i procedent d'Itàlia, assegura que no sabia que els nou joves eren al vehicle.

3.

El president d'honor del BBVA, Francisco González, deixa el càrrec. González s'ha de sotmetre demà a una junta d'accionistes hostil, sobretot, pel seu paper en l'escàndol d'espionatge de l'excomissari Villarejo, pendent de resolució. El ja ex dirigent del banc ha tardat quatre mesos per prendre una decisió que al sector es veia com a inevitable.

4.

Troben morts dos nens desapareguts a València. Dels nens, un nadó de quatre mesos i un nen de tres anys, no se'n sabia res des d'ahir, després d'un violent enfrontament entre els seus pares que aquest matí s'hauria repetit.

5.

Nova votació a Westminster pel Brexit. El parlament britànic va aprovar ahir sol·licitar a la Unió Europea l'ajornament de la data establerta per a la sortida del Regne Unit, el 29 de març.