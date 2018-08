Tremenda revelació: l'oposició oposita

260x366 portada abc1/8/18 portada abc1/8/18

Pareu màquines!! (Quines ganes que tenia de cridar això). Rellevantíssima descoberta del diari 'Abc'. Després d'àrdues perquisicions, han col·legit que ni Ciutadans ni el PP estan del tot contents amb el fet que un tal Sánchez sigui a la Moncloa i, per tant, ells no. "PP i Cs veuen Sánchez totalment desbordat", diu aquesta exclusiva de primera pàgina. I jo em declaro fan del "totalment" que hi entaforen. No aporta informació, només èmfasi. El portadista hi ha tirat aquest "totalment" com qui rega un plat amb vinagre de Mòdena amb la fútil esperança que això l'animi (i massa sovint només l'arruïna). De desbordat, com d'embarassada, o se n'està o no. Una presa, o un got, no pot estar parcialment desbordat, si bé es mira. Tota la portada és una no-notícia per dir que Sánchez 'mal'.

Tot és una tàctica de preescalfament per a la trobada que el president espanyol ha de tenir amb el líder del PP. 'El País', evidentment, ofereix la mà estesa en nom del 'seu' Sánchez: "Sánchez oferirà a Casado pactar sobre Catalunya i la immigració". En canvi, als diaris opositors... doncs bé, també opositen: "El govern desqualifica Casado abans de rebre'l a la Moncloa" ('El Mundo', amb un titular novament emocional i d'humiliació) o "El govern dinamita els pactes d'Estat amb PP i Cs" ('La Razón', directament amb TNT i xim-pum).

És raonable i de gent ben educada que govern i oposició escenifiquin trobades fàtues: no cal esperar-ne res, més enllà de desqualificacions mútues un cop s'hagin celebrat. Són passos de dansa obligats en la política. Només cal veure Casado fent-se fotografiar mentre estreny la mà als immigrants a qui voldria clavar una coça. Però estaria bé que la premsa se sostragués d'aquestes escenificacions. Sobretot perquè, quan hi cau, perd el paper de protagonista de ple dret i es transforma en una comparsa, no sempre còmoda de veure.