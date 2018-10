Trencar les barreres de gènere, el nou repte de la televisió

Les vides del clan Pfefferman van canviar inesperadament quan van descobrir que el pare, un professor jubilat de 60 anys, era una dona transsexual. Aquesta és la trama de la sèrie 'Transparent', una història que va servir d’exemple a Sandra Fernández per explicar als seus pares que se sentia una dona atrapada en el cos d’un home. Però el que van saber acceptar a la ficció, a la realitat no ho van entendre.

La construcció de la identitat és un procés i una decisió que no té autonomia. Segons l’antropòloga Alba Barbé i Serra, “ens trobem davant d’una situació d’urgència política, ja que hi ha moltes vides heterogènies que no són sostenibles en el nostre sistema de gènere, i això crea un patiment”.

Per donar llum a aquesta realitat, TV3 presenta aquest dimarts (21.55 h) al programa 'Sense ficció' el documental 'EnFemme'. Sota la direcció i producció de Barbé i Serra, el treball mostra el context de la comunitat trans d’avui dia i ofereix una mirada a un món on se celebra la decisió personal a partir de l’experiència de les 'cross-dressers': persones que s’expressen en el gènere contrari a aquell amb què han nascut sense que això estigui directament relacionat amb l’orientació sexual. Per a alguns, el 'cross-dressing' és una opció de gènere més; per a d’altres, una etapa cap a la transsexualitat. Per exemple, per a la Sandra Fernández, protagonista del documental, el 'cross-dressing' va ser una fase que anava més enllà de decidir si era home o dona: “La motivació que té una persona trans no és la valentia ni el voler iniciar una revolució, sinó el desig inequívoc de ser i sentir, de tenir identitat”.

Cadascú viu el gènere de manera diferent, i el documental visibilitza aquesta realitat. En paraules de Mireia Mata, directora general d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, “'EnFemme' no fa una feina adreçada al col·lectiu trans, sinó a tota la població”.

‘EnFemme’ obre la porta al secret

Amb el boom d’internet va sortir a la llum un col·lectiu que va començar a definir-se com a 'cross-dressers'. La producció de Barbé i Serra dona veu aquesta comunitat i, a partir de les seves experiències, ofereix una nova visió sobre com interpretar el gènere. “Aquesta és la gran novetat del documental –diu Judith Juanhuix, presidenta de l’Associació EnFemme (club que ha col·laborat en la producció del documental)–, i precisament aquesta construcció de gènere passa a ser un procés social i polític que donem a conèixer”.

Més enllà de mostrar la realitat del 'cross-dressing', 'EnFemme' dona eines als espectadors per saber quines noves estructures socials hi ha per tal d’acceptar-les dins el sistema de gènere preexistent. Una feina similar es va fer el 2016, quan el programa '30 minuts', també de TV3, va emetre el reportatge 'Trànsit, menors transsexuals', que posava el focus en la transsexualitat dels infants i mostrava com molts, de ben petits, decideixen fer el trànsit social per viure d’acord amb el gènere amb el qual s’identifiquen.

Les seves històries van ajudar a constatar una realitat emergent. Com afirma Mireia Mata, “a Catalunya no existeix cap centre d’ensenyament secundari on en aquest moment no hi hagi escolaritzat un alumne trans”, de manera que documentals com aquests contribueixen a obrir els ulls i actuen com a eines de difusió i empoderament.

Trans més enllà de la ficció

La representació de la transsexualitat a les pantalles ha crescut els últims anys. El 2014, la BBC va encarregar 'Boy meets girl', la primera 'sitcom' britànica que donava protagonisme a temes transgènere i tenia com a personatge principal l’actriu trans Rebecca Root. El mateix any, Laverne Cox es va convertir en una figura cabdal per al moviment interpretant un personatge transsexual a la reconeguda sèrie de Netflix 'Orange is the new black'; i el 2015 l’actor principal de 'Transparent', Jeffrey Tambor, va dedicar el seu Emmy com a millor actor en sèrie còmica a la comunitat transgènere. En la mateixa línia, la sèrie catalana 'Merlí' va incorporar la Quima, una professora transsexual, a les aules de l’Institut Àngel Guimerà.

Són nombrosos els projectes que volen fugir del binarisme i trencar amb les fronteres del gènere. Però totes aquestes propostes tenen una cosa en comú: la ficció. Segons la directora del 'Sense ficció' de TV3, Montse Armengou, traslladar-ho a la realitat és un repte necessari: “La ficció sempre et permet una zona de confort i quan ens enfrontem amb la realitat és molt més dur”. En aquest sentit, diu, “'EnFemme' et fa aterrar en una realitat”, perquè relata històries d’individus i col·lectius que decideixen, senten i desafien les convencions de gènere.

La televisió té un paper important a l’hora de visibilitzar certs aspectes de la societat que requereixen més representació i comprensió. Per exemple, sèries com 'Will & Grace' i 'Modern family' han representat els matrimonis del mateix gènere com un model de família igual d’acceptable que el tradicional. 'EnFemme' busca això: sensibilitzar les persones que tot el que no entra en l’heteronormativitat, en aquest cas el 'cross-dressing' i els diferents matisos de la transsexualitat, forma part de la nostra societat. Que darrere de cada sexualitat, comportament i identitat hi ha persones que tenen el dret a expressar-se lliurement sense quedar reduïdes a l’estigma o el silenci.