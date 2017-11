Tres consellers del CAC demanen que s'analitzi el '30 minuts' d'aquest diumenge

Tres membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Carme Figueras, Eva Parera i Daniel Sirera, han demanat a l'organisme que analitzi el reportatge que va emetre el '30 minuts' aquest diumenge, titulat 'Catalunya: Afer exterior', per determinar si " va complir amb els principis de veracitat, rigor, imparcialitat, neutralitat i pluralisme a què estan obligats els mitjans públics ".

Demano amb @carmefigueras i @danielsirera que s’analitzi si el @30minuts d’ahir va complir amb els principis de veracitat, rigor, imparcialitat, neutralitat i pluralisme als q estan obligats els mitjans públics — Eva Parera (@PareraEva) 13 de novembre de 2017

@PareraEva @carmefigueras y yo hemos pedido al @Consell_Audio que analice si el informativo 30 Minuts #CatAferExteriorTV3 cumplió con los principios de veracidad, rigor y neutralidad que debe tener TV pública — Daniel Sirera (@danielsirera) 13 de novembre de 2017

El reportatge (que amb 607.000 espectadors i un 19,1% de quota de pantalla va ser el tercer més vist de la temporada i va ser la segona opció del 'prime time' a Catalunya, per darrere del 'Salvados' amb Nicolás Maduro) es fixava en la internacionalització del procés independentista català i en com les imatges de la repressió policial del referèndum de l'1 d'octubre i la decisió del president del Govern, Carles Puigdemont, i de quatre consellers d'anar-se'n a Brussel·les han posat el cas català en el focus de la premsa internacional i han fet que cada vegada més veus opinessin sobre el conflicte, malgrat que la Unió Europea manté la seva postura oficial que assegura que es tracta d'un afer intern de l'estat espanyol.

El ple del CAC està format per sis membres, i en cas d'empat a tres vots (un resultat habitual en les seves deliberacions) decideix el vot de qualitat del president, Roger Loppacher. Figueras va ser proposada com a consellera del CAC pel PSC, Parera per Unió i Sirera pel PP, mentre que Loppacher i Yvonne Griley van ser designats a proposta de CiU i Salvador Alsius a proposta d'ERC.