Tres modalitats de masclisme, un sol resultat: l’estigmatització

1. 'El País' fa peça sobre la compareixença de la presidenta de Madrid davant del Congrés. I titula: "Cifuentes es fa la rossa amb els comptes del PP". És un titular que, servit en cru, resulta ofensiu i masclista. Una mica de context, però, permet entendre –que no justificar– com és que han triat un enunciat tan estrident. L'abril passat, la política madrilenya va fer unes declaracions sorprenents: "Quan et reuneixes amb homes i et fas la rossa, aconsegueixes moltíssim més". Se suposa que el titular juga amb aquesta referència, però enlloc de la peça ho diu, de manera que allò que queda per al lector desmemoriat (o que senzillament no va veure la notícia d'un any enrere) és una frase desafortunada i rància.

2. Portada de la revista '¡Hola!'. Terelu presenta la seva filla Alejandra en societat, ara que la jove compleix divuit anys. La revista es vanta d'això a la primera pàgina: "Exclusiva: descobrim una nova i espectacular bellesa a la saga de les Campos". Hi ha alguna cosa de depriment en la hipocresia de la premsa del cor quan protegeix els fills dels famosos fins a la majoria d'edat, però, just l'endemà de fer els divuit anys, els converteix en pastura mediàtica objectualitzada i, a sobre, converteix aquest 'bateig' en un esdeveniment.

3. "La Universitat d'Oxford decideix donar a les dones més temps per resoldre els exàmens", deien diversos mitjans fa unes setmanes. I no, esclar. El que ha passat és que han allargat la durada de les proves –de 90 a 105 minuts– perquè la institució va detectar que en matemàtiques i informàtica els homes treien més bones notes. Després d'estudiar-ho, van concloure que ells responien millor a un factor extern com és la pressió del temps i que, per tant, era més equitatiu que tots –no només les estudiants– disposessin de més minuts per completar la prova. Però l'error a l'hora de titular les estigmatitzava.