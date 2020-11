'Tu cara me suena' torna després de l'aturada pel covid

260x366 Els concursants de la vuitena edició de 'Tu cara me suena' / ATRESMEDIA Els concursants de la vuitena edició de 'Tu cara me suena' / ATRESMEDIA

Després de gairebé nou mesos d'absència, Tu cara me suena torna a la graella d'Antena 3 aquest diumenge. El programa de Gestmusic va haver d'interrompre al març les emissions de la seva vuitena edició a causa de la crisi del coronavirus. Amb el confinament, l'espai, que requereix una important feina de maquillatge, perruqueria i vestuari i que sol tenir públic al plató, no es podia continuar gravant i va quedar en suspens amb només quatre gales per acabar la temporada. L'últim programa es va emetre el 20 de març.

Aquest diumenge el programa presentat per Manel Fuentes torna amb una gala especial que servirà per recordar els moments més divertits i les millors actuacions dels concursants d'aquesta accidentada temporada. La setmana vinent Antena 3 té previst emetre la dotzena gala del programa, que es va enregistrar just abans de l'aturada pel coronavirus. La resta de gales que quedaven per emetre, excepte la final, que serà en directe, es van començar a gravar el 3 de novembre, com va anunciar Àngel Llàcer, membre del jurat.