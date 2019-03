Els vídeos de 'Tvemos' substituiran 'Lo siguiente' a partir del mes que ve

Televisió Espanyola ja té substitut per a 'Lo siguiente': a partir de l'abril (la data exacta encara no s'ha anunciat), la franja d''access prime time' de La 1 quedarà en mans de 'Tvemos', un programa de vídeos "sorprenents i divertits" que ja s'havia emès entre el juliol del 2015 i el juny del 2016. Igual que en aquella primera etapa, la presentadora de l'espai serà l'actriu Elisa Mouliaá.

Que 'Lo siguiente' tenia els dies comptats era un fet de domini públic des de feia setmanes, però no ha estat fins aquest dimarts que TVE n'ha admès implícitament la cancel·lació anunciant que a partir del mes que ve la seva franja quedaria en mans de 'Tvemos'. El programa que presenta Raquel Sánchez Silva, estrenat a finals d'octubre, va ser l'aposta de la nova direcció encapçalada per Rosa María Mateo per substituir el polèmic 'Hora punta' de Javier Cárdenas, però no ha aconseguit fer-se un forat a la graella: s'acomiadarà (probablement la setmana que ve) amb una quota de pantalla mitjana del 5,9% a Espanya i 1.084.000 espectadors. A la mateixa hora, 'El hormiguero' obté a Antena 3 2.768.000 seguidors i un 15% de 'share', i a La Sexta 'El intermedio' fa un 9,3%, amb 1.703.000 espectadors.

El seu substitut, produït per 100 Balas, arriba amb la voluntat de mostrar cada dia, de dilluns a dijous a les 22 h, "les imatges més sorprenents i divertides de l'actualitat amb una mirada amable i entretinguda". Segons la cadena, el programa inclourà "imatges espectaculars de l'actualitat, l'esport, els animals, la crònica social, el que es mou a les xarxes socials i es converteix en qüestió de minuts en un fenomen viral mundial". En resum, un recull del "més cridaner de la jornada que hagi estat captat per una càmera".

Com a novetats respecte a l'anterior etapa del format, 'Tvemos' incorporarà la realitat augmentada, donarà més pes a les xarxes socials i estrenarà plató i línia gràfica.