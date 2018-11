Una subhasta seriòfila posa a la venda el taüt de Laura Palmer de 'Twin Peaks'

Saber qui va matar Laura Palmer va ser el misteri que va mantenir en tensió els espectadors de 'Twin Peaks' capítol rere capítol. Passats gairebé vint anys de la seva estrena, i després del 'reboot' que es va emetre el 2017, ara els fans de la sèrie tenen l'oportunitat de demostrar la seva fascinació per 'Twin Peaks' adquirint un objecte icònic de la ficció de David Lynch: el taüt de Laura Palmer. L'1 de desembre la casa Prop Store subhastarà l'objecte, que sortirà a un preu inicial de 1.000 dòlars, tot i que s'espera que s'acabi venent pel doble o el triple.

No és l'únic objecte de la sèrie que es podrà adquirir a la subhasta. La llista de tresors seriòfils inclou dos senyals indicatius: el del nom de l'hotel The Great Northern, on s'instal·lava l'agent Cooper durant el temps que passava a Twin Peaks, i el del taulell de 'check-in' de l'establiment. El primer té un preu de partida de 1.500 dòlars (amb l'esperança d'arribar fins als 5.000 dòlars), mentre que el segon es pot comprar per 500 dòlars.

Més enllà de 'Twin Peaks', la subhasta inclou gairebé 400 objectes d'altres sèries i pel·lícules, entre els quals la jaqueta que lluïa el personatge d'Enigma a la versió televisiva de 'Batman' dels anys 60. La peça té un preu inicial de 50.000 dòlars, però la previsió és que s'acabi venent per un màxim de 150.000 dòlars. Un altre superheroi, Superman, també hi serà present gràcies a peces utilitzades a la sèrie 'Lois & Clark: las nuevas aventuras de Superman' (1993-1997), com reproduccions del diari 'DailyPlanet' o el vestit de Superman que va lluir Dean Cain, amb un preu inicial de 4.000 dòlars.

540x306 'Twin Peaks' treu a subhasta el taüt de Laura Palmer / ABC 'Twin Peaks' treu a subhasta el taüt de Laura Palmer / ABC

Una altra de les sèries que s'enduran el protagonisme de la subhasta serà 'Expedient X', de la qual es venen fins a una desena d'objectes, com ara reproduccions d'àliens, caps humans cremats amb àcids o les ulleres per fer autòpsies que utilitzava l'agent Dana Scully.