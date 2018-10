Twitter estudia eliminar la funció "M'agrada"

Twitter planeja eliminar la funció de marcar els tuits com a favorits (els "M'agrada"), una possibilitat a l'abast dels usuaris marcant el botó en forma de cor que apareix a totes les publicacions que es fan a la xarxa social. Segons el 'Telegraph', el fundador de Twitter, Jack Dorsey, va assegurar en un acte que va tenir lloc la setmana passada que "odia" aquest botó i que se'n vol desfer "aviat".

Tot i l'afirmació de Dorsey, la companyia no s'ha mostrar tan taxativa i, en declaracions al diari britànic, afirma que "no hi ha un calendari específic per fer canvis". "Estem experimentant i considerants múltiples canvis, tots encaminats a incentivar comportaments correctes que possibilitin converses saludables", han assegurat.

Els "M'agrada" es van introduir a Twitter l'any 2015 com a substitut dels "Favorits", que fins llavors es marcaven amb una estrella. A principis d'aquest any, la xarxa social va habilitar la funció "Marcadors", que serveix perquè els usuaris puguin recopilar, sense que sigui públic, els tuits que els interessen