UWB, el xip sorpresa dels nous iPhone 11

Divendres passat van sortir a la venda els tres models de l’iPhone 11, l’smartphone que Apple proposa aquesta tardor als seus fidels. La marca repeteix l’esquema que va introduir l’any passat: un model emblemàtic -iPhone 11 Pro- equipat amb totes les novetats tecnològiques i disponible en dues mides de pantalla, i un altre -iPhone 11 a seques- lleugerament menys ambiciós que li permet oferir un preu més competitiu d’accés a la majoria de les noves prestacions. En concret, els tres aparells comparteixen el nou processador A13 Bionic, que promet millorar un 50% el ja excel·lent rendiment dels models anteriors, i un esperat increment de l’autonomia de funcionament, que s’aconsegueix optimitzant la gestió del consum d’energia i oferint una modalitat de pantalla fosca al nou sistema operatiu iOS 13, però sobretot incorporant-hi bateries de més capacitat. L’últim aspecte s’observa clarament al quadre adjunt, que compara les característiques principals dels telèfons nous amb els anteriors: tot i ser menys voluminosos que els predecessors, els dos iPhone 11 Pro són una mica més gruixuts i pesants, cosa que indica una densitat de contingut més alta, que correspon a les noves bateries. Apple ho arrodoneix incloent-hi de sèrie -només amb els dos models Pro- un alimentador de 18 W que permet disfrutar de la funció de càrrega ràpida sense haver de comprar un accessori opcional com fins ara.

També s’han reforçat les prestacions de connectivitat. A més d’incloure compatibilitat amb les noves xarxes wifi 6, que ofereixen més rendiment en la transferència de dades, ha augmentat considerablement la velocitat màxima de descàrrega amb xarxes mòbils 4G, un dels punts febles dels iPhones anteriors: la dels iPhone 11 Pro ha millorat un 60% i la de l’iPhone 11 s’ha triplicat. En canvi, a diferència del que fan els rivals, cap dels tres telèfons disposa d’una variant compatible amb les xarxes mòbils de cinquena generació (5G). El motiu principal són les dificultats d’Apple per proveir-se dels xips necessaris, i per això l’empresa ha comprat a Intel la divisió corresponent per poder tenir mòbils 5G d’aquí un any. Però a la pràctica aquesta absència no representa cap inconvenient greu, vist l’estat incipient del desplegament de 5G de les operadores.

Càmeres més lluminoses

La novetat més visible dels nous iPhone 11 és també la que distingeix les variants Pro de la bàsica: la dotació de càmeres principals. En tots els casos se n’ha afegit una respecte al model corresponent de l’any passat: la càmera única de l’iPhone XR es transforma ara en les dues de l’iPhone 11, mentre que la càmera doble dels iPhone XS passa a ser triple en els iPhone 11 Pro. La resolució és de 12 megapíxels en tots els casos, però els captadors tenen ara una capacitat per capturar encara més llum que es fa especialment evident en les fotografies nocturnes. D’altra banda, les càmeres afegides porten una lent ultra gran angular que amplia considerablement el camp de visió i ofereix als propietaris d’iPhone opcions d’enquadrament que fins ara només tenien els usuaris d’altres marques. En el cas dels iPhone 11 Pro, a més, la disposició en triangle dels tres objectius facilita funcions avançades com la captació simultània de la mateixa imatge amb dos enquadraments, que permet per exemple preveure l’entrada de l’objecte d’interès en el camp de la imatge definitiva. Les proves inicials indiquen que l’aplicació d’intel·ligència artificial situa els iPhone 11 entre els mòbils que treuen més suc de l’anomenada fotografia computacional, en la mateixa categoria que els Pixel de Google. En el capítol de curiositats d’utilitat pendent de demostrar, les càmeres frontals dels nous telèfons permeten gravar vídeos en càmera lenta, que Apple anomena slofies (de slow [lent] i selfie ).

L’interior dels iPhone 11 també amaga un component nou que ha passat força inadvertit, però que dona pistes sobre les intencions futures d’Apple. Es tracta d’un processador de collita pròpia anomenat U1, que fa servir la tecnologia UWB ( ultra wide band ) de connexió de curt abast. De moment, l’empresa tan sols indica que millorarà el descobriment d’altres dispositius pròxims en la funció AirDrop de transferència directa de fitxers entre iPhones, iPads i Macs. Però la precisió més gran que ofereix respecte al Bluetooth convencional (deu centímetres en comptes d’un metre) permet imaginar altres aplicacions en els camps de la domòtica i l’automoció, o bé la localització col·laborativa d’aparells extraviats o robats. Apple no sol fer les coses perquè sí; fa anys va incloure un xip wifi al portàtil iBook i ara no imaginem cap dispositiu sense aquesta tecnologia. Ves a saber si veurem connectivitat UWB en tots els altres dispositius del mercat. O potser d’aquí un parell d’anys l’UWB desapareix dels iPhone 13, tal com la funció 3DTouch de pantalla sensible a la pressió ha desaparegut dels iPhone 11.

Val a dir que moltes funcions presentades amb els iPhone 11 i no vinculades a cap element de hardware, siguin les noves càmeres o el xip U1, també es troben des de divendres a l’abast dels propietaris d’iPhones de menys de quatre anys amb l’actualització gratuïta del sistema iOS 13 que els telèfons nous ja porten de sèrie. Entre aquestes funcions destaquen la modalitat fosca de pantalla, l’ajust del zoom amb una sola mà, uns controls més estrictes de la privadesa i l’opció d’identificar-se en webs i aplicacions de tercers amb les credencials d’Apple en comptes de fer-ho amb les de Google o Facebook.