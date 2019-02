Ucraïna es retira d'Eurovisió 2019

Ucraïna es retira d'Eurovisió de manera oficial i definitiva. La televisió pública del país ho ha anunciat avui després que els últims dies es posés en dubte la seva participació i la de la seva representant, Maruv, al festival. La cantant, de 27 anys, havia rebut pressions per renunciar a participar al festival arran dels seus vincles amb Rússia –tenia programats diversos concerts al país de Putin– i, finalment, dimarts va claudicar i va anunciar que no representaria el seu país en l'edició 2019 d'Eurovisió.

El vice primer ministre ucraïnès, Viatxeslav Kirilenko, va posar en dubte la candidatura amb el següent missatge a les xarxes: "El representant d'Ucraïna no pot ser un artista que actuï a l'estat agressor o planegi fer-ho en el futur", referint-se als dos concerts que Maruv havia de fer a Rússia. La mateixa artista també va deixar en l'aire la seva candidatura diumenge, quan va fer públiques a través del seu perfil de Facebook les dures clàusules que l'ens públic li exigia al contracte, com la impossibilitat d'improvisar, d'oferir entrevistes sense autorització prèvia o d'actuar en territori rus, a més de no finançar-li el viatge a Tel Aviv, seu de la pròxima edició del certamen. En cas d'incomplir alguns d'aquests requisits podia ser penalitzada amb una multa de 65.000 euros.

En senyal de suport a Maruv, Freedom Jazz i KAZKA –segons i tercers classificats de la selecció ucraïnesa per al festival– van declinar l'oferta per ser representants eurovisius. Vistes les dificultats per trobar un nou representant per via interna, la cadena ha decidit renunciar a anar a Eurovisió.