Ui, sí, l'entrega de Sánchez als separatistes

260x366 portada abc 25/3/19 portada abc 25/3/19

"Sánchez no podrà governar sense entregar-se als separatistes", titula l''Abc' en portada, la qual cosa genera dues preguntes retòriques immediates. Primera: titularien "El PP no podrà governar sense entregar-se a la ultradreta", si el seu sondeig indiqués això? (O, per ser menys naïfs, si el seu sondeig no l'haguessin cuinat justament per mobilitzar el vot de la dreta contra l'amenaça dels pèrfids independentistes?) I segona: Sánchez ja ha governat gràcies al suport dels separatistes. ¿El diari seria capaç d'especificar en què s'ha traduït aquesta suposada entrega? Ni hi ha diàleg, ni hi ha reconeixement de l'autodeterminació, ni hi ha indults sobre la taula... Ui, sí, quina submissió.

La primera pàgina d'aquest dilluns, per cert, engreixa la llista de portades creatives del diari. En aquest cas s'hi veu una pissarra amb el mapa d'Espanya (menys les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla) on apareixen els logotips de PP, Cs i Vox. Al damunt hi figura la suma 1+1+1=0. El que seria un suspens en matemàtiques queda justificat en el subtítol: "La dreta guanya en vots, però paga la seva fragmentació i no suma en escons". Forma part de la campanya de baixa intensitat que els mitjans de la dreta mantenen de cara a una eventual reforma de la llei electoral. Aquesta reivindicació dels vots per sobre dels escons és pur populisme: la ponderació territorial és un sistema estès arreu del món i té uns motius molt sòlids per existir.

Mentrestant, 'El País' intenta desactivar aquesta campanya de la por basada en el "que vienen los separatistas" amb enquestes que plantegen escenaris alternatius, més del gust –oh, casualitat– editorial del diari. "Sánchez podria governar amb Cs o amb Podem, PNB i independentistes". No cal dir quina serà l'opció per la qual el rotatiu pressionarà si finalment Sánchez suma a banda i banda.