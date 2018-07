Ulleres amb vidres de color rosa per mirar-se ara els independentistes

260x366 Portada d'El Periódico, 5 de juliol del 2018 Portada d'El Periódico, 5 de juliol del 2018

El vodevil pel control polític de RTVE es trasllada també al paper. 'El País', per exemple, que porta incrustades les ulleres amb muntura de cor i vidres de color de rosa, titula amb alegria: "El PSOE tanca el seu primer gran acord amb el relleu de RTVE". Gran acord com quan a la carta del restaurant ranci diuen Gran Carrito de Postres. El cert és que està imposant per decret un consell en el qual no hi ha membres proposats pel PP o Cs, que sumen pràcticament la meitat dels escons. (Que ja és trist haver-ho de fer de manera tan subjugada als partits, així que, com a mínim, buscar una certa pluralitat. Per bé que, al mateix temps, aquests dos partits només posen bastons a les rodes i bloquegen. O sigui: un bunyol integral.) Perdonin l'excurs. Els deia que el diari de Prisa aromatitza amb lavanda el seu titular, mentre que l''Abc' fa exactament el contrari (i deixo a la imaginació del lector la substància amb la qual refreguen la seva portada). La primera pàgina del diari mostra Torrespaña amb una estelada i una ikurriña coronant –a cop de Photoshop– el famós 'pirulí'. El titular? "Sánchez consuma la presa de RTVE amb els colpistes". Home, doncs no. Els partits sobiranistes certament hauran d'explicar per què donen suport a aquest mercadeig en els canals públics espanyols, però de cap manera es pot justificar vendre la notícia de nou en el camp semàntic del cop d'estat i la representació gràfica de la infraestructura conquerida i el canvi de banderes consumat.

En aquest sentit, 'El Periódico' troba una tercera via de flaire maragalliana. És antiindependentista, però prosanchista. I, en conseqüència, el titular és "La majoria del canvi agafa el control de RTVE". Allà on l'unionisme de dretes veu socis repugnants i colpistes, l'unionisme d'esquerres ara hi veu progressistes que revolucionen el món. No és un món meravellós?