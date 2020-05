‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ torna a Netflix amb un especial interactiu

Netflix reuneix l’elenc al complet d’ Unbreakable Kimmy Schimidt en un especial interactiu que s’estrena aquest dimarts a la plataforma de streaming, un any després del final de la seva quarta i última temporada. Kimmy vs. the Reverend segueix les aventures de la Kimmy, encarnada per Ellie Kemper, per aturar el pla malvat del reverend que la va tenir retinguda durant quinze anys i aconseguir celebrar la seva boda a temps.

We're going on an (interactive) adventure! See ya May 12th! pic.twitter.com/6Nx8SxaoNZ — Kimmy Schmidt (@KimmySchmidt) April 27, 2020

L’especial, creat per Tina Fey i Robert Carlock, dona l’oportunitat als espectadors de decidir el rumb de la història i d’escollir les accions dels personatges, seguint l’estil de l’interactiu Black Mirror: Bandersnatch, de la mateixa plataforma. Als actors originals de la sèrie, com Tituss Burgess, Jane Krakowski i Carol Kane, s’hi uneix Daniel Radcliffe, que dona vida al promès de la protagonista. Unbreakable Kimmy Schmidt va ser una de les primeres comèdies originals de Netflix i ara també s’ha convertit en el seu primer especial interactiu de comèdia.