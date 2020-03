Les televisions privades demanen ajudes “urgents” al govern espanyol

Uteca, l’entitat que agrupa les televisions privades espanyoles, demana al govern de l’Estat ajudes “urgents” per afrontar la “dràstica caiguda de la inversió publicitària” que pateix el sector des de la declaració de l’estat d’alarma, i que les mateixes cadenes xifren en un 45%.

En concret, Uteca demana que les institucions públiques contractin espais publicitaris, que es bonifiquin les quotes de la Seguretat Social, que se subvencioni parcialment el cost de fer arribar el senyal de TDT a tot el territori, que s’eximeixi les cadenes privades de contribuir al finançament de RTVE durant els dos trimestres vinents i que no se les obligui a finançar la producció d’obres audiovisuals, “davant la paralització de la producció i el tancament de les sales d’exhibició”.

En un comunicat, Uteca recorda que el confinament de la població ha fet créixer “en un 40%, fins a superar les cinc hores diàries per persona”, el consum de televisió, i ho interpreta com “un reconeixement del valor d’aquest model de televisió”, que "reforça el compromís" de les cadenes "amb la ciutadania". L’entitat, però, assenyala la “paradoxa” que suposa que aquests màxims històrics de consum coincideixin amb una “alarmant” caiguda de la publicitat, causada per "la paralització de l'activitat econòmica".

"Conscients de la nostra responsabilitat i perquè sabem que avui més que mai cal oferir a la ciutadania una informació completa, integral i veraç, la nostra intenció és mantenir i reforçar una programació centrada en la informació, la divulgació i l'entreteniment que permeti finestres d'evasió, sense escatimar mitjans humans i tècnics", diu l'entitat, que expressa la "voluntat" dels seus associats de "garantir el dret dels ciutadans a rebre una comunicació audiovisual plural, juntament amb una informació verídica i contrastada, que serveixi de contrapès a la proliferació de fake news".

Segons el comunicat, les mesures sol·licitades a l'executiu espanyol haurien de servir per "remeiar, encara que sigui parcialment, la debacle que es dibuixa en el sector en el present exercici" i per "estabilitzar les plantilles en un moment tan crític".