Valtonyc destrueix ell solet la Unió Europea

260x366 Valtonyc durant una roda de premsa a Brussel·les / ACN Valtonyc durant una roda de premsa a Brussel·les / ACN

La decisió del tribunal belga de no extradir Valtonyc –condemnat a tres anys i mig de presó per unes lletres de rap– ha suposat tirar sal, llimona i tequila a la ferida oberta de l'autoestima judicial espanyola. I, esclar, ha començat a coure i a sortir aquella escumeta blanca, de manera que la prosa de la caverna s'ha sulfurat. A 'Libertad Digital', en una notícia aparentment només informativa –no pas en una columna–, deixen caure que Valtonyc és "el raper reivindicatiu que vesteix sempre de Lacoste".

Com era d'esperar, l'enèsima plantofada judicial no desperta ni un mínim sentit de l'autocrítica a Madrid. Tot es limita a dir que el professor em té mania i que volen estripar les cartes. "Perd crèdit no ja Bèlgica, sinó la mateixa Unió Europea, incapaç d'evitar que suposats socis comunitaris qüestionin les decisions dels nostres jutges i tribunals". Home, destruir el projecte europeu amb una lletra de rap realment té mèrit. A l''Abc' encara estan més exaltats i titulen el seu editorial "Bèlgica: refugi de delinqüents". Un cop més, hi veuen l'amenaça d'implosió de la UE: "Tot queda disculpat per la llibertat d'expressió i per aquest tecnicisme que està acabant amb el projecte europeu: la falta de doble incriminació". I pateixen un atac de perezrevertisme quan escriuen que "Bèlgica és avui a Europa per als delinqüents espanyols el que l'illa Tortuga era, al segle XVIII, per als pirates: un lloc segur". Ni les polítiques d'austeritat, ni l'allunyament de la ciutadania, ni l'enquistament de no saber transcendir el club d'estats, ni la incapacitat de redreçar el sistema financer descontrolat, ni el seu galdós paper en conflictes com el de l'ex-Iugoslàvia ni res. La Unió Europea la va liquidar un xaval de 18 anys quan escrivia uns quants versos.