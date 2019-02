Vampirs i zombis faran parella des d’avui a Fox

La cadena Fox estrena avui, a les 22.50 h, The passage, una sèrie basada en la trilogia literària homònima publicada entre el 2010 i el 2016 per l’escriptor nord-americà Justin Cronin. La trama de la sèrie gira al voltant d’Amy Bellafonte, una nena de deu anys interpretada per Saniyya Sidney, una jove actriu que va participar a Roanoke, la sisena temporada d’ American horror story. L’Amy és escollida per un equip de científics per convertir-se en el conillet d’índies del projecte Noah, un experiment que ha de salvar la humanitat: en unes instal·lacions secretes del govern nord-americà, un equip d’investigadors busca la manera de convertir un estrany virus transmès per una espècie de ratpenats en un antídot capaç de curar qualsevol malaltia. Aparentment, les persones infectades viuen eternament, però a canvi de convertir-se en una mena de vampirs. Els científics creuen que seria possible perfeccionar el virus perquè allargués l’esperança de vida però sense provocar els efectes secundaris negatius. I, en opinió dels investigadors, l’Amy, una nena òrfena que viu en un convent, és la persona idònia per provar l’eficàcia de l’antídot que han desenvolupat.

La persona encarregada de portar la nena fins al laboratori és Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar), un agent de l’FBI que, quan s’adona del risc que corre l’Amy, decideix fugir amb ella per protegir-la. Mentre els responsables del projecte Noah intenten trobar-los, el virus comença a expandir-se per la Terra i el risc d’una apocalipsi vampírica es veu cada cop més a prop.

Caroline Chikezie, Henry Ian Cusick i Vincent Piazza donen vida a alguns dels científics responsables del projecte, mentre que Jamie McShane, Brianne Howey i McKinley Belcher interpreten els pacients convertits en vampirs. Emmanuelle Chriqui encarna l’exdona de Wolgast, a qui l’agent demanarà ajuda per protegir l’Amy. La responsable de l’adaptació és Liz Heldens, creadora de sèries com Deception i Mercy, i entre els productors executius del projecte hi ha Ridley Scott.

La primera temporada de la sèrie consta de deu capítols, el primer dels quals es va estrenar als Estats Units el 14 de gener, també a la cadena Fox, que l’ha produït a través del segell del mateix grup, 20th Century Fox. L’interès de la companyia per aquest projecte va néixer fins i tot abans que la primera novel·la de Cronin veiés la llum. L’any 2007, quan The passage era tot just un manuscrit inacabat, la productora cinematogràfica de Fox i la de Ridley Scott van pagar 1,75 milions de dòlars per quedar-se’n els drets per fer-ne una pel·lícula, en una subhasta en la qual també van participar Sony, Warner i Universal. Quan van començar a treballar-hi, però, els responsables del film van arribar a la conclusió que l’adaptació funcionaria millor en forma de sèrie.

Tornen els morts vivents

L’estrena de The passage servirà a Fox per completar un pack apocalíptic per a la nit dels dilluns, ja que avui mateix el canal de pagament estrena la segona part de la novena temporada de la sèrie de zombis The walking dead, que l’AMC ha fet debutar als Estats Units aquesta matinada. De fet, tot i que l’horari oficial d’emissió serà a les 22 h, la cadena emetrà els capítols també les nits de diumenge a dilluns, alhora que als EUA. Aquesta nova tanda de vuit episodis comença després d’un salt temporal de set anys, durant els quals la divisió entre les comunitats d’Alexandria, Hilltop i El Reino s’ha accentuat encara més. Samantha Morton, Dan Fogler, Leanor Matsuura i Nadia Hilker s’incorporen al repartiment de la sèrie, que la setmana passada va renovar per una desena temporada.