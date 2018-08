'La Vanguardia' i 'El País' admeten que la repressió és contra Catalunya

260x366 LAVANGUARDIA 0408 LAVANGUARDIA 0408

Fixem-nos en aquests tres titulars: "Sánchez rebutja obrir «cap via judicial més» amb Catalunya" ('El País), "Sánchez rebutja més fronts judicials contra Catalunya" ('La Vanguardia') i "Sánchez no vol obrir cap més via judicial amb Catalunya" (ARA). Fixem-nos que en aquestes frases es diu que la via judicial s'aplica amb –o contra– "Catalunya", no pas contra l'independentisme. Que ho digui l'ARA resulta poc sorprenent, perquè fa mesos que denuncia a les seves pàgines la judicialització d'un conflicte exclusivament polític. Però que ho admetin tant 'El País' com 'La Vanguardia', els dos diaris més lligats als respectius establishments d'aquí i d'allà, demostra fins a quin punt tothom és conscient que la repressió oberta per l'Estat ho és contra el conjunt país, no pas adreçada a una facció concreta dels seus votants o als seus representats polítics i civils. En aquest sentit, 'El Periódico' ho titulava de manera políticament 'correcta' –és a dir, políticament coherent amb el seu relat espanyolista– quan obria la portada amb "Sánchez rebutja més judicis al sobiranisme". Tota la retòrica del colpisme de la caverna queda anul·lada per aquests titulars delators a 'El País' i 'La Vanguardia'.

Més delacions

"La Generalitat dona feina i sou a investigats i fugits". Deixem de banda el fons de la qüestió, que no és altre que la coneguda –i notòria a Europa– persecució política mitjançant els instruments de l'Estat (incloent-hi la prostrada premsa). Fixem-nos només en el detall de dir que els donen feina... i sou! És a dir, no només permeten que penetrin en les dependències de l'administració catalana, hi dediquin les seves hores, prestin el seu servei i aportin la seva experiència. És que a sobre els paguen! És en detalls com aquests –la prosa, sempre traïdora– que es revela la macrovisió d'un mitjà.