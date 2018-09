'La Vanguardia' compra el possible 'farol' de Sánchez

260x366 portada vanguardia 28/9/18 portada vanguardia 28/9/18

'El País' obre portada amb una cita de Pedro Sánchez, en la qual afirma: "Si es prioritza el conflicte a Catalunya, anirem a eleccions". Com en tantes ocasions, es tracta d'una gesticulació que obliga a ben poc, en realitat. Tot i així, a 'La Vanguardia' obren la seva primera pàgina amb el següent titular: "Sánchez anirà a eleccions si l'independentisme no coopera". Implica una assumpció important i crec que no justificada: assumir que el socialista complirà l'amenaça. És evident que la frase la diu per condicionar l'acció de la Generalitat. I no és casualitat que els dos diaris que l'amplifiquen més siguin els que més busquen l'estabilitat –és a dir, l'estatisme–, tant a Catalunya com a Madrid. Però, per molt que les enquestes somriguin a Sánchez, l'aritmètica no ho fa. Si fem cas de la demoscòpia –que és ja una activitat de risc– el que se'ns diu és que el PSOE guanya les eleccions. Però totes les enquestes que he llegit i que fan prospecció d'escons mostren la realitat, crua com un 'steak' tàrtar: el partit no en té prou amb Podem per formar un govern estable. Els partits sobiranistes són frontissa necessària.

Evidentment, Sánchez pot acabar convocant. Però em sembla massa agosarat donar-ho per fet. La factualitat és que ho ha dit. Donar-ho per fet, com fa el titular, vol dir seguir-li el joc (no costa gaire d'endevinar amb quines intencions al darrere). I el joc –suposo que queda clar– és el pòquer. Apuges l'aposta, Torra?

Àlbum de titulars

"Pares s'enfronten a Torra a l'institut de l'assetjament a menors l'1-O", diu 'El Mundo'. El jutge va arxivar ja cinc de les nou denúncies i sobre les altres encara no s'ha pronunciat. ¿No hi faltaria un "presumpte" abans d'"assetjament"?