'La Vanguardia' evita espatllar el 'buen rollito'

La moció que revalida els objectius polítics del 9-N és una perla més d'aquest fantàstic collaret de gestos que no queda clar si ens farà ingressar en la República ben elegants o bé ens escanyarà de nou així que a l'Estat li convingui reemprendre la via repressiva. Però, com a mínim, haurà servit per a una cosa: retratar els diaris de manera transparent sobre el seu posicionament. A Catalunya, per exemple, la notícia sobre el recurs al Constitucional obre tres dels quatre diaris. L'excepció és 'La Vanguardia', on l'assumpte no només no obre, sinó que ni tan sols troba un míser raconet a la primera pàgina. Tàctica de l'estruç: ara que hi havia 'buen rollito', no queda fi destacar les notícies que l'alteren i evidenciar que la calma present és fruit d'un equilibri delicat entre dues fragilitats evidents (la de Sánchez i la de Torra) i que les faccions en conflicte estan destinades a topar de nou, més d'hora que tard. En els diaris que sí que donen la notícia en portada hi ha una gradació interessant. 'El Punt Avui' fa l'enfadós amb "Sánchez manté la via del Constitucional"; l'ARA hi posa un punt d'optimisme amb "Sánchez impugna la moció del 9-N però manté oberta la via del diàleg", i 'El Periódico' aplica la trampa de la (falsa) equidistància amb "Sánchez i Torra xoquen en les vigílies de la cimera".

Mentrestant, a Madrid, fan una altra guerra. 'El País' ofereix de nou un titular neutre, lluny de les expansions adjectivals de l'anterior director, i l''Abc' es despenja amb una altra portada de deliri febril: "El govern contra el colpisme, només per imperatiu legal". Sisplau, que s'afanyin els creadors de 'Joc de trons' a enllestir la nova temporada, que hi ha algú amb un dèficit d'èpica galopant. (PS: Juro que l'autocorrector del mòbil m'ha canviat al principi 'èpica' per 'ètica'. Que llestes que són les màquines).