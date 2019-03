‘Veep’ s’acomiada amb comèdia extrema per a temps extrems

La sàtira política Veep s’acomiada definitivament amb la setena temporada. La sèrie original de la HBO estrena avui el primer dels set capítols que tindrà i a partir de demà estarà disponible per HBO Espanya i Movistar+.

Aquest referent de la sàtira política torna dos anys després de l’emissió de l’últim episodi i arrenca amb la campanya per a les presidencials del 2020. Selina Meyer -encarnada per Julia Louis-Dreyfus-és una dona carismàtica, desenfadada i molt natural. Meyer va ser la primera dona que va assumir els càrrecs de vicepresidenta i presidenta dels Estats Units. Ara vol tornar al mandat del país després d’haver estat un any allunyada de l’alta esfera. L’excèntric Jonah Ryan serà el seu rival en la campanya electoral.

Pel que fa al futur de la protagonista, l’actriu ha revelat: “Quan s’acabi la temporada, la Selina serà tan fidel a si mateixa com ho pot ser. Crec que els espectadors estaran molt contents amb el viatge dels personatges. Serà molt extrem, però aquests són temps extrems i requereixen mesures extremes. O, en el nostre cas, comèdia extrema. Potser és l’art imitant la vida”.

Tot i ser ficció pura -la sèrie no està vinculada a les figures polítiques actuals-, el showrunner David Mandel ha arribat a dir: “A vegades sembla que la realitat és una altra sèrie i que ens estan copiant”, fent referència a la situació que viu el país amb Donald Trump com a president.

Un dels creadors de la ficció és Armando Iannucci, que ha mostrat tenir tirada per sèries d’aquest estil. Veep no és la primera creació en què toca temes tan quotidians i alhora seriosos com la política i els barreja amb la ironia, gairebé arribant a un punt de ridiculització. En el seu currículum destaquen altres produccions d’aquesta mena, com Clinton: his struggle with dirt (1998) o The thick of it (2005-2012). De fet, Veep està inspirada en aquesta última sèrie, que fa paròdia de la política britànica. Fins i tot es va arribar a gravar un crossover de les dues, emès el maig del 2014.

La ficció nord-americana és una habitual triomfadora dels Emmys i s’ha emportat 17 estatuetes. De totes maneres, s’acomiada amb la tongada més curta d’episodis: totes les temporades n’havien tingut 10 a excepció de la primera, que en va tenir vuit. Cal recordar que la producció es va aturar el 2017, quan Louis-Dreyfus va ser diagnosticada de càncer de mama. Acabades les sessions de quimioteràpia i amb l’enemic intern vençut, l’agost de l’any passat es va tornar a posar en marxa la maquinària i van reprendre les gravacions.

Aleshores també es va anunciar que aquesta seria l’última temporada de la sèrie. Tot i l’èxit, els productors van prendre aquesta decisió perquè no volien sobreexplotar l’argument ni els personatges. Dreyfus va afegir, sobre això: “No volem repetir-nos ni desgastar-nos. La història ha arribat a un punt que se sent com el final de la sèrie”.

Julia Louis-Dreyfrus és una de les intèrprets més llorejades de la història de la televisió dels Estats Units. Als prestatges de casa seva hi té 11 Emmys, fruit d’un total de 24 nominacions. Tres premis els ha rebut com a productora i vuit com a actriu, sis dels quals els ha aconseguit gràcies al seu paper de Selina Meyer en la categoria de millor protagonista de comèdia; els altres els va guanyar per Seinfeld (1996) i The adventures of Old Christine (2006).

Però ha sigut amb Veep que s’ha reinventat i s’ha emportat totes les estatuetes possibles com a protagonista: sis, una per cada temporada i de manera consecutiva entre els anys 2012 i 2017. Ha superat, doncs, el rècord de Helen Hunt, que havia guanyat quatre Emmys consecutius entre el 1996 i el 1999 per Mad about you.

A més, Louis-Dreyfus ha estat guardonada amb un Golden Globe Award, nou Screen Actors Guild Awards, cinc American Comedy Awards i dos Critic’s Choice Awards. L’actriu també té una estrella al passeig de la fama de Los Angeles des del 2010 i el 2014 va ser inclosa al Television Academy Hall of Fame.