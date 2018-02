Venent la pell del PIB català abans de caçar-lo

260x366

Les ganes que Madrid superi Catalunya en aportació al PIB espanyol fan que els diaris de la capital de l'Estat ja hagin venut la pell de l'os moltes vegades abans de caçar-lo. Entre els qui ho intenten amb més abrivament hi ha 'Expansión'. Dijous dedicaven una pàgina a aquest tema: "2018, l'any del 'sorpasso' a Catalunya". El text era ab-so-lu-ta-ment neutre, com veuran: "Mentre les autoritats catalanes recorrien a l'augment d'impostos i el desequilibri en els comptes públics, fiant totes les seves esperances a un hipotètic resultat favorable del Procés, els dirigents madrilenys s'esforçaven a crear un marc atractiu per a empreses i famílies". Però és que resulta que, ja el 26 de desembre, van publicar el tema "Madrid superarà en PIB Catalunya el 2018 per primer cop a la història", aleshores amb estimacions del BBVA Research i Funcas. Cinc dies abans, 'El Mundo' es fixava en la dada encara parcial de nou mesos i titulava: "Madrid ja supera el PIB de Catalunya i atrau un 400% més de capital". Al novembre, una mica més enrere, 'OK Diario', sense citar la font, titulava: "El PIB de Madrid farà el 'sorpasso' al de Catalunya en el tancament del 2017". Si retrocedim a l'octubre, 'Libre Mercado' –a partir dels càlculs d'un sol economista– fa aquesta peça: "'Sorpasso': el PIB de Madrid ja supera el de Catalunya". I així podem anar enrere, fins al 2015, quan 'El Economista' titulava: "Madrid superarà aquest any Catalunya com a primera economia d'Espanya".

Algun dia l'encertaran, esclar, perquè al darrere del creixement del PIB de Madrid hi ha una gran operació de recentralització orquestrada per l'Estat. És un factor que les cròniques no recorden mai. I que, per cert, a qui més es perjudica no és a Catalunya –amb una forta dinàmica econòmica pròpia– sinó, per exemple, a les dues Castelles, que veuen com les desertitzen en favor de la gran capital.