‘Vergüenza’ treu profit de les festes de Nadal amb un especial

Les celebracions nadalenques poden ser escenari de situacions incòmodes i vergonyoses, un terreny que explora habitualment la comèdia Vergüenza, la sèrie de Movistar+ protagonitzada per Javier Gutiérrez i Malena Alterio. La plataforma de Telefónica emet avui un episodi especial de la sèrie centrat en el Nadal i la capacitat innata del Jesús (Gutiérrez) per provocar desconcert i malestar entre les persones que l’envolten, motiu pel qual la seva família política vol evitar compartir celebracions amb ell. En aquest nou capítol, tot i les reticències de la seva dona, que està embarassada, el Jesús acabarà organitzant un sopar a casa seva al qual assistiran els seus pares, els seus sogres i el seu amic Óscar, que no té on passar el Nadal. A més, per aconseguir que el Yusuf, el seu fill adoptiu, connecti amb el Nadal, decidirà disfressar-se de Pare Noel. La sèrie, de la qual es va estrenar la segona temporada a finals de novembre, es va endur quatre premis Feroz en l’última edició dels guardons: millor comèdia, millor actriu (Malena Alterio), millor actor (Javier Gutiérrez) i millor actor de repartiment (Miguel Rellán).