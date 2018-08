Víctor Arribas, apartat de ‘La noche en 24 horas’

L’onada de canvis a RTVE arran de l’arribada de Rosa María Mateo com a administradora única encara no s’ha aturat. Després d’apartar Sergio Martín de 'Los desayunos de TVE' i substituir-lo per Xavier Fortes, la nova cap d’informatius, Begoña Alegría, ha decidit rellevar també un altre dels presentadors més polèmics de la televisió pública, Víctor Arribas, que des del 2016 conduïa 'La noche en 24 horas'. Ho ha avançat 'ESdiario' i ho ha confirmat, indirectament, el mateix periodista a través d’un tuit en què agraeix les mostres de suport que ha rebut.

No puedo agradecer uno a uno los mensajes de apoyo y cariño que he visto desde ayer.



Pero tenéis todos mi agradecimiento emocionado.



Un saludo! — Victor Arribas (@v_arribas) 18 d’agost de 2018

De moment, però, no ha transcendit el nom del seu substitut.

Arribas (que abans de presentar 'La noche en 24 horas' havia sigut tertulià del programa) havia col·laborat anteriorment amb mitjans com la Cope i 13TV, per la qual cosa el seu fitxatge va ser criticat des del primer dia pel consell d’informatius de TVE, que en els últims mesos ha denunciat diversos casos de manipulació informativa en el seu programa.