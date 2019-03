L'enginyer Vinton Cerf elogia "la creativitat catalana" en l'entrega del 30è Premi Internacional de Catalunya

El científic nord-americà Vinton Cerf, considerat un dels pares d'internet i un dels responsables del naixement del domini '.cat', ha rebut el 30è Premi Internacional Catalunya per la creació del protocol de dades TCP/IP en una cerimònia celebrada al Palau de la Generalitat. Durant el seu discurs d'agraïment i acceptació del guardó, Cerf ha recordat que internet ha servit per millorar la vida de les persones. En aquest sentit, l'enginyer ha assegurat que el canvi no s'atura sinó que va a més i ha afirmat: "La creativitat catalana serà un element essencial quan tots ens hàgim de reinventar en aquest camí de renovació incessant".

"Haurem d'aprendre aquestes noves idees i gaudir-ne. Haurem de rebre el canvi amb una actitud positiva", ha afirmat Cerf, que ha volgut fugir d'una imatge catastrofista del futur i de les innovacions tecnològiques. "Hi ha qui diu que aquestes innovacions implicaran una pèrdua de llocs de treball, però jo crec que seran noves eines que crearan més llocs de treball més que no pas destruir-ne".

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha lloat la transcendència que té la figura de Cerf en el món actual i en la vida diària. Torra ha recordat el paper clau que va jugar Cerf en la posada en marxa del domini '.cat', ja que era el president de l'organisme internacional que el va autoritzar. "És gràcies a la integritat del doctor Cerf que la nostra llengua és present a internet i és una de les més dinàmiques a la xarxa", ha assenyalat. El domini '.cat' va ser aprovat el 16 de setembre del 2005, quan Cerf presidia la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Actualment, el '.cat' supera els 109.000 dominis i és el domini de referència per a la societat catalanoparlant.

El científic ha explicat que ha cedit 20.000 euros del premi a la Fundació puntCat "perquè potenciï la labor de promoció del català a internet als territoris de parla catalana i perquè continuï sent un model d'èxit per a la resta de dominis culturals de primer nivell creats posteriorment al '.cat'". Amb aquesta aportació, la fundació incrementarà la dotació d'aquest any de la convocatòria oberta de projectes de 160.000 a 180.000 euros.

A banda de fer una donació a la Fundació puntCat, Cerf també entregarà 20.000 euros del premi a La Marató de TV3 i 20.000 euros més a la Folger Shakespeare Library per patrocinar la traducció al català d'obres de William Shakespeare.