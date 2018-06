Vodafone deixa de banda els esports i aposta per les sèries

Canvi de rumb a la plataforma televisiva de Vodafone, Vodafone One. Des d’avui el servei reforça la seva oferta de sèries i cinema incorporant Movistar Series i Movistar Estrenos, dos canals que substituiran els que fins ara emetien esports de motor. A través d’aquests nous canals, que impliquen un cost addicional de cinc euros mensuals en el cas del de sèries i deu euros per a les pel·lícules, els usuaris tindran accés a ficcions com Billions o The affair. La plataforma també suma AXN Now, un servei de vídeo sota demanda que inclou més de 1.000 continguts de cine i sèries de manera permanent i en qualitat 4K.

“Vam decidir sortir de MotoGP i de la Fórmula 1 perquè no estava funcionant. Tant pel que fa a l’audiència com pels subscriptors les xifres estaven molt per sota de les nostres expectatives”, ha explicat Ignacio García-Legaz, director de Vodafone TV. “El cine i les sèries són determinants en la decisió de contractar la televisió”, ha afirmat.