Vodafone prescindeix del futbol la temporada vinent

Vodafone renuncia definitivament al futbol. L'operadora de telecomunicacions va anunciar aquest dilluns que havia descartat comprar a Telefónica els drets d'emissió de la Lliga de Campions, l'Europa League i el partit més destacat de cada jornada de Lliga. Durant la pròxima temporada, doncs, només emetrà un paquet de vuit partits per jornada de la Primera Divisió (que no inclouran el 'partidazo'), els de Segona Divisió i la Copa del Rei, perquè aquests drets pertanyen a Mediapro i l'acord entre Vodafone i la productora de Jaume Roures és vigent fins a l'estiu vinent. Aquests partits s'oferiran de forma gratuïta als clients que ja estiguessin abonats als paquets de futbol de la companyia, i tindran un cost de cinc euros per als nous abonats.

El director general de particulars de Vodafone Espanya, Andrés Vicente, ha explicat en una roda de premsa que el model de venda que aplica Telefónica, basat en un premi mínim garantit, "no és la millor opció", perquè suposa adquirir un contingut "deficitari" i "ineficient". La proposta de la companyia consisteix a abonar un import variable depenent del nombre de subscriptors que acabi tenint realment l'oferta de futbol, i de fet Vicente es va mostrar obert a negociar de manera "immediata" amb Telefónica si accepta aquest model.

Segons ell, durant la temporada passada l'operadora de matriu britànica, amb 300.000 abonats al futbol, va pagar 250 milions d'euros pels paquets que incloïen la Lliga i la Champions. Amb aquestes xifres, calcula la companyia, cada client hauria de pagar uns 50 euros pels continguts futbolístics per fer-los rendibles. "Creiem que no hi ha prou demanda perquè un client vulgui pagar 50 euros pel futbol", ha afirmat Vicente. De fet, fa uns mesos el conseller delegat de Vodafone Espanya, Antonio Coimbra, ja havia avançat que s'estaven plantejant seriosament abandonar el futbol, i havia arribat a afirmar que a la companyia li sortiria més a compte perdre tots els clients que tenen contractat aquest servei que no pas continuar pagant per uns continguts deficitaris.

En comptes del futbol, Vodafone ha comprat a Telefónica dos canals de ficció: Movistar Estrenos (centrat en el cinema) i Movistar Series. Telefónica, a causa de la seva posició dominant en el mercat espanyol de la televisió de pagament, ha de posar a disposició dels seus competidors, cada estiu, els seus canals 'premium', i la resta d'operadors en poden comprar fins a un 50% a un preu regulat. L'oferta de Telefónica incloïa sis canals diferents (Movistar Partidazo, el de la Champions, el de Fórmula 1, el de Moto GP, el de cinema i el de sèries), dels quals Vodafone s'ha quedat únicament amb els de ficció.

Segons Andrés Vicente, l'operadora ha detectat que el futbol "no és el contingut més demandat pels clients", que prefereixen veure cinema i sèries. Per aquest motiu, creuen que la compra d'aquests canals els aportarà "més rèdit". En aquest sentit, Vicente ha destacat la "important aposta" de Vodafone en l'àmbit de la ficció, amb acords amb empreses com HBO, Netflix, Filmin i AXN (a més dels nous canals de Movistar) que li permeten oferir "la proposta més completa del mercat espanyol" pel que fa a sèries i cinema.

Orange sí que compra el futbol

A diferència de Vodafone, Orange sí que ha comprat a Telefónica els canals de futbol, tal com ja havia avançat fa uns dies, i oferirà tots els partits de Primera i Segona Divisió (incloent-hi el 'partidazo'), a més de la Champions i l'Europa League. L'acord afecta només la temporada vinent.

Tots aquests continguts formaran part de l'oferta de Movistar+, que el mes passat es va adjudicar els drets de la Lliga per al període 2019-2022, i pocs dies després va tancar un acord amb Mediapro per poder emetre també la Champions fins al 2021.