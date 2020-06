'Vogue' demana perdó per les seves actituds racistes

L'allau de protestes contra el racisme que estan tenint lloc als Estats Units està portant els mitjans de comunicació a revisar algunes de les seves actituds amb la comunitat afroamericana. L'última a sumar-se al moviment ha sigut la revista de moda Vogue, que en una nota interna enviada als seus treballadors, i filtrada al New York Post, ha reconegut haver tingut "comportaments feridors i intolerants" amb les persones negres.

A la nota, Anna Wintour, l'editora de la revista i una de les personalitats més influents del món de la moda, admet que " Vogue no ha trobat vies suficients per elevar i donar espai a editors, redactors, fotògrafs, dissenyadors i tot tipus de creadors negres". "Hem comès errors publicant fotografies i històries que són intolerants i fereixen. Assumeixo tota la responsabilitat d'aquests errors", assegura Wintour, que a més de ser l'editora de Vogue ocupa el càrrec de directora artística i assessora de continguts globals de Condé Nast, grup propietari de la revista de moda.

A més d'entonar el mea culpa, Wintour ha reconegut que la revista té "massa pocs" treballadors negres. "No és fàcil ser un treballador negre a Vogue. Sé que no és suficient dir que ho farem millor, però ho farem. Sisplau, sapigueu que valoro les vostres opinions i respostes mentre intentem avançar. Us escolto i m'agradaria saber el vostre parer i conèixer les opinions que vulgueu compartir", diu a la nota.

Arran de la nota interna de Vogue, diferents extreballadores de la revista han compartit a través de les seves xarxes socials les situacions de discriminació que van patir durant el temps que van formar part de la plantilla de la publicació. Shelby Ivey Christie, que es va incorporar a Vogue l'any 2016 com a part de l'equip de publicitat, assegurava a través de Twitter que el temps que va passar a la revista va ser "un dels més difícils i miserables" de la seva carrera. "El bullying, el tracte per part dels companys blancs, la nul·la gratificació de la feina, el baix sou base i el racisme eren esgotadors", explica.

I will say this: my time at Vogue, at Condé Nast, was the most challenging + miserable time of my career — The bullying + testing from white counterparts, the completely thankless work, the terrible base pay + the racism was exhausting. — Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) June 9, 2020

També ha criticat Vogue Zara Rahim, que va ser directora de comunicació de la revista entre el 2017 i el 2018. L'exdirectiva assegura que cobrava 50.000 dòlars menys que la seva predecessora, una dona blanca. "M'és igual si em denuncien per això, però quan vaig accedir al càrrec de directora vaig tenir un augment de sou de 5.000 dòlars, i tot i així cobrava 50.000 dòlars menys que el que cobrava la dona blanca que ocupava el càrrec abans que jo".

Fuck it if I get sued for this but I got a $5k raise for my promotion to a director title and still was paid nearly $50k less than the white woman who had the job before me. https://t.co/dJeaEKW9Ro — Zara Rahim (@ZaraRahim) June 9, 2020

Condé Nast ha hagut d'enfrontar-se aquesta setmana a una altra polèmica racista que ha acabat amb la dimissió d'Adam Rapoport, director de la revista de cuina Bon Appétit. Rapoport s'ha vist obligat a renunciar al seu càrrec després que es fessin públiques unes fotos seves i de la seva dona en què apareixen disfressats de porto-riquenys durant una celebració de Halloween de fa 16 anys. La roba i els complements utilitzats –cadenes, una gorra de beisbol i una samarreta dels Yankees– han fet que al director de la revista se l'hagi criticat per fomentar estereotips racials. La fotografia, compartida a Instagram per la dona de Rapoport, anava acompanyada dels hashtag #boricua, una paraula utilitzada per designar els nadius de Puerto Rico.