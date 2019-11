Vox vol vetar Cristina Fallarás com a col·laboradora de Telemadrid

Vox vol que la periodista Cristina Fallarás deixi de ser col·laboradora de Telemadrid per un tuit que va publicar el 10 de novembre en què es mostrava crítica amb la formació de Santiago Abascal. Segons avança Público, el partit d'extrema dreta ha registrat dues preguntes a l'Assemblea de Madrid, en què planteja al govern de la comunitat si "considera raonable que una periodista que va atacar verbalment els votants d'un partit mereix continuar formant part de les tertúlies de la televisió pública madrilenya".

La formació d'extrema dreta considera "insultant" un tuit de Fallarás en què diu: "Així us tanquin les portes dels col·legis, dels ambulatoris, de tractaments públics en hospitals. Així us mengeu la vostra brossa i la seguretat pública no us atengui (això ho dubto). Així no conegueu la pau".

Abascal (22:50) "Ahora tendrán que insultar a X millones de españoles".

VOY:

Así os cierren las puertas de colegios, de ambulatorios, de tratamientos públicos en hospitales.

Así os comáis vuestra basura, y la seguridad pública no os atienda (esto lo dudo).

Así no conozcáis la paz — Cristina Fallarás (@LaFallaras) 10 de novembre de 2019

Les dues preguntes a les quals ha tingut accés Público estan signades per la diputada Ana María Cuartero Lorenzo, i requereixen resposta oral del govern de Madrid en el pròxim ple.

Fallarás, que col·labora habitualment amb els programes Buenos días Madrid i 120 minutos, ha assegurat a través del seu perfil de Twitter que l'intent de veto de Vox és un "atac sense precedents a la llibertat de premsa i expressió". "A més d'un atac a la democràcia, el que fa aquest partit és assenyalar. És a dir, aconsegueixen, i per això ho fan, que m'insultin pel carrer, que m'amenacin a mi i als meus fills i que no pugui ni sortir amb la petita per no tenir un ensurt", remarca.