'La Voz Kids' incorpora Juanra Bonet com a copresentador

Encara queden uns quants mesos per a l’estrena de 'La Voz Kids' però ja se n’han fet públics alguns secrets. El més recent és que Juanra Bonet –actor, presentador i humorista català– acompanyarà Eva González a les audicions a cegues del 'talent' musical d’Atresmedia.



Bonet ha fet pública la seva participació a 'La Voz Kids' en una entrevista al programa '¡Boom!'. El presentador compaginarà la seva feina a '¡Boom!', un programa que ha encapçalat més de quatre anys, amb la tasca que farà a l’edició infantil de 'La Voz': guiar i aconsellar joves de fins a 16 anys que volen dedicar-se al món de la música.



De fet, Bonet té una llarga trajectòria en el món de la televisió. Ha treballat com a actor a 'El cor de la ciutat' i com a presentador a 'El intermedio' de la Sexta, i a Cuatro va estar al capdavant del concurs 'Lo sabe, no lo sabe'. Els últims anys ha col·laborat amb Atresmedia, i ha passat pel plató de '¡Boom!', 'Tu cara me suena' i, ara, 'La Voz Kids'.