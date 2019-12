‘La Voz kids’ perd un terç de l’audiència a Antena 3

Antena 3 va acomiadar divendres la seva primera edició de La Voz kids amb 1.965.000 espectadors i un 14,3% de quota de pantalla a Espanya. Aquestes xifres van convertir la final en líder del prime time a l’Estat (també ho va ser a Catalunya, on va reunir 278.000 persones i va marcar també un 14,3%), però van ser insuficients per corregir els mals resultats globals del concurs de talents. De mitjana, el programa ha obtingut 1.910.000 seguidors i un 14,3% de share, la qual cosa representa una caiguda d’un terç de l’audiència respecte a l’edició de l’any passat, l’última que es va emetre a Telecinco i la menys vista de les quatre que va oferir aquesta cadena, amb 2.731.000 espectadors i un 21,4% de quota al conjunt d’Espanya. De fet, la final va ser l’única de les 21 emissions d’aquesta temporada que va aconseguir liderar la seva franja. Després de set anys a Telecinco, on va ser un èxit d’audiència (especialment, les primeres temporades), La Voz va arribar a Antena 3 a principis d’aquest any. El format amb adults, emès entre el gener i l’abril, va millorar les xifres de l’última edició a Telecinco, però va quedar per sota de totes les anteriors.