Vuit anys sense CNN+

Aquest divendres es compleixen vuit anys de la desaparició de CNN+, un canal de notícies del grup Prisa que havia començat a emetre el 27 de gener del 1999 i que va tancar el 28 de desembre del 2010 a la mitjanit. La cadena va deixar pas, de forma instantània, a un nou canal de 24 hores de 'Gran hermano' que s'acabaria convertint, uns mesos més tard, en l'actual Divinity.

El tancament de CNN+ es va emmarcar en el procés d'absorció de Cuatro per part de Telecinco. La propietat del canal es repartia al 50% entre la companyia nord-americana Turner (propietària de la cadena de notícies CNN) i del grup Prisa, que també era el titular de Cuatro. Durant les negociacions amb Telecinco per vendre-li el seu negoci de TDT, Prisa es va reservar l'opció de conservar una de les llicències en règim de lloguer, però finalment hi va renunciar. Telecinco tampoc va mostrar interès a mantenir un canal de notícies, de manera que el mateix dia que es va signar l'acord la cadena va desaparèixer.