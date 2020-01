Wifi 6, el complement necessari de la 5G

D'aquí tres setmanes alguns dels milers de participants en el MWC Barcelona que arribaran per terra, mar i aire podran connectar el telèfon a la xarxa sense fils del congrés tan aviat com baixin de l'avió o el tren i disposar de cobertura wifi en qualsevol punt de la ciutat fins que tornin a marxar cap als seus llocs d'origen, sense haver de demanar ni introduir contrasenyes en cap moment. La màgia d'aquesta ubiqüitat l'aportarà l'anomenat Open Roaming, un sistema d'itinerància equivalent als que hi ha entre les operadores de telefonia, però aplicat en aquest cas a les xarxes wifi. Es tracta d'una tecnologia de la firma Cisco Systems, que l'any passat ja la va experimentar al MWC però que en aquesta edició negocia amb Fira de Barcelona incorporar-hi tant les xarxes sense fils d'Aena i Renfe com les d'accés públic dels municipis de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, de manera que els congressistes puguin desplaçar-se digitalment amb la mateixa comoditat que una T-Casual integrada de transport públic els permetrà fer-ho físicament.

Els fonaments del desplegament s'han provat aquesta setmana al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona durant el Cisco Live Europe, l'esdeveniment anual on l'empresa nord-americana de xarxes ha reunit més de 18.000 clients i especialistes TIC per mostrar-los els nous productes i impartir hores i hores de formació per al seu ús, amb exàmens de certificació i tot. Precisament un dels pilars de l'Open Roaming és el nou estàndard Wifi 6 de xarxes sense fils (tècnicament 802.11ax). Cisco ha instal·lat en tres pavellons de la Fira més de 750 punts d'accés compatibles, connectats a 500 commutadors per més de 40 quilòmetres de cable de xarxa. Després de servir d'aparador durant aquests dies, els dispositius ja s'hi quedaran permanentment, com a primer pas per situar la Fira com el recinte firal més gran d'Europa amb cobertura Wifi 6 total.

Que l'imminent MWC disposi de cobertura Wifi 6 resulta especialment pertinent, perquè la tecnologia és el complement idoni per a l'incipient cinquena generació (5G) de telefonia: hi coincideix pel que fa a la millora de velocitat, agilitat i densitat, l'increment de la flexibilitat de gestió i la reducció del consum d'energia, però resulta més adient que les antenes de telefonia cel·lular per oferir cobertura a l'interior dels edificis. Per això es preveu que les operadores de mòbil incorporin Wifi 6 dins dels serveis que presten als abonats. Uns abonats que hauran de disposar de dispositius compatibles, des de punts d'accés com els que ja comencen a oferir marques com Aruba, Juniper, Ruckus i Cisco mateixa, fins a terminals com els actuals models de gamma alta de Samsung (la sèrie Galaxy 10) i Apple (els iPhone 11).

Com prevenir ciberatacs

Els equipaments de xarxa han sigut un cop més els protagonistes naturals del Cisco Live. La firma segueix incrementant el rendiment dels models més sofisticats, els que fan servir els proveïdors de serveis de telecomunicacions. És un segment de mercat en què a Cisco li va molt bé que el Regne Unit, per exemple, tot just hagi proscrit els equips de Huawei en les xarxes troncals de les operadores. Aquí l'empresa presumeix d'interconnexions òptiques d'alta capacitat i de nous xips de creació pròpia que arriben a velocitats de 10 terabits per segon. Haver fitxat com a consellera l'actual presidenta de l'empresa de xips AMD indica que Cisco té intenció de continuar per aquest camí.

Baixant a nivells més terrenals, Cisco s'adreça també a les empreses petites i mitjanes, recordant que ocupen dos de cada tres treballadors del món i generen la meitat del PIB planetari. A les moltes que no disposen de personal especialitzat en TIC, Cisco els proposa la submarca Meraki, amb equips fàcils d'instal·lar que s'administren, mantenen i actualitzen externament mitjançant el núvol, en forma de servei per subscripció. Un dels grans actius amb què Cisco juga aquí és la seva divisió Talos de ciberseguretat, que cada dia intercepta 20.000 milions d'atacs digitals, 20 vegades més que Fortinet, la segona classificada. Per posar la xifra en perspectiva, els portaveus de Cisco presumeixen d'aturar cada dia més atacs que la quantitat de cerques que atén Google. L'argument és que poden aplicar tota aquesta experiència acumulada a la resta de productes, fins i tot els més modestos, per combatre el que anomenen hackeig industrialitzat.

651x366 La pantalla Sentimentor / CISCO La pantalla Sentimentor / CISCO

Com és natural, aquí també hi té un paper creixent la intel·ligència artificial, per detectar intents d'intrusió quan s'observen comportaments anòmals. A escala més visible, la divisió de Cisco especialitzada en cartelleria digital ofereix pantalles que mostren campanyes publicitàries personalitzades segons l'edat o el gènere del vianant que passa per davant d'un aparador; una cadena de cafeteries ha pogut rebaixar els robatoris d'efectiu pel personal posant al darrere de les caixes una càmera Meraki que s'activa quan l'empleat treu diners de la caixa per comprovar que té realment al davant un client a qui ha de fer un abonament, i els terminals de videoconferència Webex ja admeten ordres verbals i són capaços de transcriure i traduir automàticament el que diu cadascun dels participants en una reunió virtual. De tota manera, la tecnologia encara té marge per millorar: en un dels estands de la zona informal de demostracions del Cisco Live –on s'exposaven des dels equips d'intervenció ràpida que l'empresa desplega en zones afectades per desastres naturals fins a una aplicació mòbil per mesurar la qualitat de l'aigua a les zones remotes de Sierra Leone– hi havia l'anomenat Sentimentor, que valorava a partir d'una selfie l'estat d'ànim del visitant: el primer dia em va dir que em veia cansat, i el segon em va trobar esgotat. En tots dos casos la va encertar, però no en l'edat: una vegada em va posar 10 anys menys dels que tinc, i l'altra 12. Deu ser que la càmera em mirava amb bons ulls.