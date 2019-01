La Wikipedia se’ns ha fet gran

Segons Wikipedia, al món hi ha 141 estats i territoris que consideren majors d’edat els seus ciutadans quan compleixen 18 anys. L’enciclopèdia digital va entrar en servei el 15 de gener del 2001, i per tant avui arriba a la majoria d’edat en tots aquests llocs. Va néixer com a conseqüència del fracàs de la Nupedia, un projecte anterior d’edició col·laborativa que pretenia competir amb les enciclopèdies convencionals restringint la participació a acadèmics amb experiència acreditada. Quan els seus promotors, Jimmy Wales i Larry Sanger, van comprovar que allò no avançava, van obrir la creació de contingut a tots els internautes, confiant que la comunitat mateixa s’ocuparia d’autocorregir-se. Van encertar-la de ple: la Wikipedia ja conté més de 48 milions d’articles, està disponible en gairebé 300 idiomes i el seu contingut científic es considera tan o més fiable que el de l’ Encyclopaedia Britannica. L’edició en anglès és la més completa, amb 5,8 milions d’articles, però hi ha altres idiomes especialment actius en relació amb la seva quantitat de parlants; és el cas del català, que fa pocs dies va superar les 600.000 entrades.

Amb 15.000 milions de visites al mes -això són 6.000 cada segon-, la Wikipedia és la cinquena web més popular d’internet. Tot i això, funciona amb una infraestructura molt més modesta que la dels altres gegants de la xarxa: una fundació amb menys de 300 empleats s’encarrega de fer funcionar 1.200 servidors genèrics i de proporcionar les eines d’edició als més de 200.000 editors voluntaris que participen mensualment en la creació i la revisió del contingut. A diferència de qualsevol altre servei digital massiu, la Wikipedia no rastreja el comportament dels usuaris per vendre’ns res: per això l’única xifra d’audiència que pot facilitar són els 1.000 milions de dispositius diferents que hi accedeixen cada mes. I també per aquest motiu el seu funcionament depèn de la generositat aliena.

Penseu quants cops al dia la Wikipedia us aclareix algun dubte i després digueu-me que no es mereix la vostra col·laboració. Redacteu aquell article que no hi heu trobat, traduïu-ne algun d’un altre idioma, corregiu o amplieu el que acabeu de llegir. Si sou dona, encara millor, perquè la majoria dels wikipedistes són homes i els gestors volen corregir el biaix de gènere. I si us fa mandra escriure, traieu la cartera i feu una donació, ni que sigui per egoisme: us convé que un dels serveis que encarnen millor l’esperit inicial d’internet pel que fa a l’aportació, la classificació i la difusió de coneixement segueixi creixent.