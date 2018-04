La Xarxa s'obre a l'entreteniment en anglès amb 'The Weekly Mag'

A partir de demà, La Xarxa obre una finestra al món anglosaxó amb 'The Weekly Mag', un nou magazín que acostarà als espectadors catalans l'entreteniment en anglès. El nou programa, que té un enfocament didàctic, s'adreça a persones que tenen un nivell intermedi d'anglès i basa la seva essència en la conversa oral.

Dirigit i presentat per Marcela Topor, l'espai combina diferents formats com les entrevistes, els relats d'experiències, petits debats i converses informals. La diversitat de temes que es tractaran en el programa permetrà que l'espectador tingui accés a un vocabulari ampli que després podrà posar en pràctica en les seves converses en anglès.

Cada programa, d'hora i mitja de durada, s'estructura al voltant d'un tema central, com l'amor, la família o els viatges, tres de les qüestions presents en la primera temporada. Per donar a conèixer expressions lligades al tema central, cada capítol oferirà unes càpsules de frases fetes i locucions, preparades en col·laboració amb el centre International House Barcelona. El programa també farà arribar la cultura anglosaxona a l'audiència i mostrarà com es viuen en països de parla anglesa tradicions com el dia de Sant Jordi o Nadal.