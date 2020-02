Un pols entre la Xina i el 'Wall Street Journal' per un titular

Llegeixo a La Razón el titular "Itàlia malalta, Europa tremola". M'ha fet pensar en el pollastre que tenen aquesta setmana al Wall Street Journal. Fa uns dies, l'influent diari publicava una columna d'opinió titulada " China is the real sick man of Asia", que literalment es tradueix com "La Xina és el veritable home malalt asiàtic" però que és una picada d'ullet a la frase encunyada a finals del segle XIX, amb ànim derogatori. El govern xinès ha anunciat, en represàlia, l'expulsió de tres dels periodistes que treballen en el seu territori per al diari. A partir d'aquí, el cas s'ha complicat més quan una cinquantena de periodistes i càrrecs intermedis del diari han demanat que es rectifiqui el titular i es demani disculpes. Fins i tot l'autor de la columna s'ha distanciat de la frase de marres i ha recordat, en un tuit, que als diaris americans els opinadors rares vegades decideixen els títols de les columnes. "Discuteix-te amb un autor pel contingut, però amb els directors pel que fa al titular", escrivia, espolsant-se la polèmica del damunt.

El diari té mala peça al teler. La carta de la redacció evidencia el malestar que hi ha al mitjà propietat de Rupert Murdoch pel fet que la secció d'opinió –que funciona de manera molt autònoma a la redacció– entorpeix la feina dels periodistes que es dediquen a intentar fer la millor cobertura informativa del país. Els directius, però, consideren que cedir implicaria acceptar el xantatge del govern xinès. I consideraven, en un editorial, que el titular era només el pretext per castigar el rotatiu per la seva cobertura crítica sobre com l'administració havia gestionat l'assumpte del coronavirus. Costa de dir, però, si en el cas del Journal la defensa del titular és per rebequeria o per dignitat. Probablement no hi hagi ningú innocent, a banda i banda del conflicte.