Yolanda Ramos i Pablo Derqui, premiats als Zapping

Yolanda Ramos i Pablo Derqui van guanyar ahir els guardons a la millor interpretació en la 24a edició dels premis Zapping, que atorga l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. En la categoria de millor actriu, Ramos es va imposar a Anna Castillo ( Estoy vivo) i a Pilar Castro ( Vivir sin permiso) gràcies al seu paper a la sèrie de TV3 Benvinguts a la família, mentre que Derqui va guanyar en l’apartat masculí per una altra ficció de la televisió pública catalana, Si no t’hagués conegut. En aquest cas, els seus rivals eren Javier Gutiérrez ( Estoy vivo) i Javier Rey ( Fariña). En la categoria de millor sèrie, el guardó va ser per a Fariña, que va derrotar Benvinguts a la família i Vivir sin permiso.

Pel que fa als programes, Joc de cartes es va imposar com a millor format d’entreteniment a Maestros de la costura i a Pasapalabra, i Aquí la Tierra va superar Desafía tu mente i ¿Te lo vas a comer? entre els espais culturals i de divulgació. Precisament, el conductor d’aquest programa de La 1, Jacob Petrus, va ser considerat també el millor presentador, en detriment de Lídia Heredia i de Christian Gálvez. En la categoria de televisió local, la distinció va recaure en l’espai de Betevé Trèvols de 4 fulles.

En l’àmbit dels videojocs, els Zapping van guardonar Unravel Collections: 1 & 2, i també Super Mario Party, en aquest cas com a millor videojoc infantil. Finalment, el videoclip #StopBullying, de Subze i Diego Ojeda, va ser considerada la millor iniciativa a la xarxa.

Durant la gala d’ahir, celebrada al CaixaForum de Barcelona i que va ser conduïda pels presentadors de TV3 Mireia Mallol i Jordi Gil, també es van lliurar els premis nominals que el jurat ja havia avançat. Així, TV3 va rebre una distinció especial “per oferir i produir documentals que fomenten un coneixement científic i humà més gran de malalties i trastorns mentals”, i la sèrie de Movistar+ Félix va rebre el guardó del grup d’anàlisi de programes. El premi Valors va ser per al programa de TVE Fábrica de ideas, que des de fa deu anys promou “la creativitat i la innovació en el món de l’empresa i l’emprenedoria”, i la distinció a l’internet segur per a menors va ser per al còmic digital animat Vidas cruzadas. Per acabar, la Fundació La Caixa va rebre un reconeixement per “la seva tasca social continuada”.

Els premis Zapping tenen la voluntat de distingir “l’oci audiovisual de qualitat”, i permeten als espectadors i usuaris de les xarxes escollir els tres finalistes de cada categoria amb els seus vots. Finalment, és un jurat especialitzat qui decideix el nom dels guanyadors.