YouTube Premium oferirà les seves sèries gratuïtament

Canvi d’estratègia en el servei Premium de YouTube. El servei de vídeos ha decidit que els seus continguts originals -sèries i pel·lícules- siguin d’accés gratuït a tot el món a partir del 24 de setembre. Aquesta modificació implica que els usuaris premium podran veure els continguts sense anuncis, mentre que per a la resta sí que hi haurà presència d’anunciants. El servei Premium va començar a funcionar l’any 2014 amb la intenció d’oferir als seus subscriptors continguts de pagament i funcions exclusives com la descàrrega de vídeos.

Aquest canvi de política coincideix amb un canvi d’estratègia pel que fa al tipus de continguts que volen produir. Tot i que algunes de les seves sèries han tingut bona acollida, com per exemple Cobra Kai, YouTube vol centrar els seus esforços en programes o especials, protagonitzats en alguns casos per personatges coneguts. De fet, dos dels formats que millor han funcionat a la plataforma són Will Smith’s Grand Canyon bungee jump i Katy Perry: will you be my witness?