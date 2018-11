YouTube oferirà de franc sèries i pel·lícules exclusives a partir del 2020

La idea de pagar pel contingut a YouTube ha fracassat, motiu pel qual la plataforma ha decidit canviar d’estratègia. Fins ara els usuaris que volien gaudir de sèries i pel·lícules exclusives de la pàgina web havien de pagar una subscripció de YouTube Premium. Ara, però, la plataforma de vídeo ha decidit anul·lar aquesta opció i oferir tot aquest contingut gratuïtament per arribar a un públic més ampli. Tot i així, aquest canvi no s’aplicarà fins al 2020, ja que es respectaran les produccions pactades per a l'any vinent, de manera que aquells que vulguin veure sèries com 'Origin', 'Cobra Kai' o 'Impulse' hauran de fer el pagament mensual d’aquest any. Després d’aquest període, tots els usuaris podran veure els programes originals de la pàgina web, i no només els que paguin el servei YouTube Premium.

L'emissió de sèries i pel·lícules originals seguirà el mateix format que la resta de contingut de la plataforma: la interrupció amb publicitat. Però ara la companyia ha decidit que, en els continguts de llarga durada, es mostraran els anuncis seguits. L’objectiu és evitar que s’interrompi la visualització diverses vegades, ja que d’aquesta manera “hi ha menys abandonament del contingut i una taxa més alta de visualització dels anuncis”, afirmava YouTube al seu blog oficial.

La subscripció de pagament, però, seguirà oferint alguns privilegis, com poder eliminar els anuncis en tots els vídeos –tant originals com habituals–, poder reproduir el contingut en segon pla al mòbil i visualitzar contingut sense connexió. A més, la nova estratègia no afectarà el videoclub que incorpora la plataforma, ja que aquesta modalitat –llogar i comprar pel·lícules a partir d’1,99 euros– no s’inclou dins la subscripció YouTube Premium i no és contingut original de l’empresa.