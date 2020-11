Els premis Zapping guardonen 'Polònia' com a millor programa d'entreteniment

La 25a edició dels premis Zapping, organitzats per l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, ha reconegut el Polònia amb el guardó al millor programa d'entreteniment. Després de 15 anys en antena, l'espai satíric de TV3 continua sent líder de la seva franja. El del Polònia no és l'únic premi que s'ha endut TV3 en aquesta edició, ja que el programa El got d'aigua, presentat per Samantha Vall, ha sigut reconegut amb el premi valors “per fomentar l’esperit crític i la tolerància vers diferents maneres d’entendre la vida i la societat, en un espai de debat i reflexió on els joves són els protagonistes".

Pel que fa a la resta de premiats, l'associació també ha reconegut la sèrie Hierro (Movistar+) i el programa cultural Diario de un nómada (La 2). La sèrie de Roger Coma Les molèsties, que s'emet a Betevé, s'ha endut ex aequo el premi al millor programa de televisió local juntament amb Cuina x sorpresa (Canal Taronja, de la Catalunya Central). En l'apartat interpretatiu, Aitana Sánchez-Gijón s'ha endut el premi a millor actriu per Estoy vivo (La 1) i Álvaro Morte el de millor actor per La casa de papel (Netflix). Cayetana Guillén Cuervo ha estat considerada la millor presentadora per la seva feina al capdavant de Versión española.

Els guardons s'entregaran aquest vespre en una gala virtual que es podrà veure a través del canal de YouTube de l'associació, així com també al canal de YouTube de TVE i a la seva web.