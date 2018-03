Per què acaba sent inevitable publicar una conversa privada

260x366 Lluís Salvadó / MANOLO GARCIA Lluís Salvadó / MANOLO GARCIA

Un whatsapp privat de Pablo Iglesias en què deia que assotaria Mariló Montero "fins a fer-la sagnar" no ha provocat pas el descavalcament del líder de Podem de la política. Una conversa privada de Donald Trump en què explicava com li agradava aprofitar-se de la seva fama per "agafar les ties pel cony" no li va impedir presentar-se a les eleccions presidencials dels Estats Units, i guanyar-les. Jo voldria una política sense personatges amb el cablejat intern que va demostrar Lluís Salvadó a la seva conversa. I crec que el millor favor que podria fer als altres és enretirar-se de la primera línia. Però abans d'exigir-ne la dimissió, recordaria que coneixem aquesta conversa privada perquè s'ha filtrat amb interessos polítics. I que casos similars s'han resolt sense tants escarafalls. Condemna enèrgica, doncs, però sense anar amb el lliri a la mà. Per desgràcia, comentaris com els que hem vist formen part del lubricant social entre els homes. Només que algú, des d'un despatx al soterrani, ha decidit mostrar aquest cas i no un altre.

Queda clar que som davant una il·legalitat flagrant, però que ningú la perseguirà, perquè la mà dreta de la justícia no vol saber què fa la mà esquerra de les clavegueres de l'Estat. A partir d'aquí, què hauríem de fer els mitjans? Publicar em sembla inevitable: hi ha diversos interessos informatius inesquivables. 1. Són unes paraules que qüestionen la idoneïtat de la persona per a la política. 2. La declaració salta a l'esfera pública –perquè es filtra a mitjans còmplices–, així que resulta inassumible sostreure-se'n. 3. Té repercussions polítiques i judicials, de les quals el diari ha de parlar: és impossible fer-ho sense referenciar què les ha causat.

És el 'win-win' de Mr. Claveguera: encara que consideris que Salvadó hauria de tenir dret a la intimitat, el corrent informatiu impedeix als mitjans inhibir-se. Callar no evitaria que l'assumpte fos a l'espera pública i projectaria una ombra de sospita sobre el mitjà.