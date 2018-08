Els actors de ‘Por 13 razones’ exigeixen un augment de salari

La tercera temporada de 'Por 13 razones', el fenomen adolescent de Netflix, perilla. Segons 'Deadline', els actors, que es van fer famosos gràcies a la sèrie, estan immersos en la renegociació del seu contracte i, per aquest motiu, no van assistir a la primera lectura de guió de la nova entrega, que s’hauria d’estrenar el 2019. El protagonista, Dylan Minnette, exigeix un salari de 200.000 dòlars per capítol, mentre que la resta d’actors n’exigeixen 150.000.

Els artistes consideren que han contribuït al fet que Netflix obtingués un dels seus grans èxits i que els seus sous no estan al nivell dels de Hollywood ni dels actors de 'Stranger things', també de la plataforma. Fins ara, la plantilla secundària cobrava entre 20.000 i 60.000 dòlars per capítol, mentre que el protagonista arribava als 80.000. En l’actual punt de la negociació, els set intèrprets secundaris cobrarien 135.000 dòlars per capítol, mentre que el protagonista en rebria 155.000. De cara a la quarta temporada els seus salaris pujarien fins a 150.000 i 170.000 dòlars, respectivament.