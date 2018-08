L'actriu Ruby Rose serà la Batwoman televisiva

La primera sèrie sobre una superheroïna lesbiana, 'Batwoman', ja té actriu principal. L'escollida és Ruby Rose, actriu a la qual s'ha pogut veure a 'Orange is the new black', on interpreta el personatge de Stella Carlin.

Segons ha explicat la cadena The CW, el debut del personatge de Batwoman tindrà lloc en el capítol 'crossover' que emetrà al desembre, que reunirà els protagonistes de les seves principals sèries de superherois, 'Arrow', 'The Flash' i 'Supergirl'. De la bona acceptació de Batwoman per part del públic dependrà, en part, que la seva pròpia sèrie tiri endavant. Darrere del projecte hi ha el creador Greg Berlanti, responsable de 'Supergirl' i 'Riverdale', entre d'altres.

A l'hora de buscar la intèrpret ideal per a 'Batwoman', The CW ha volgut apostar per una actriu que, com el personatge, pertanyi al col·lectiu LGTBI. Nascuda a Austràlia l'any 1986, Rose va debutar com a creadora amb el curtmetratge 'Break free', en el qual reflexionava sobre les persones no binaries. L'actriu es va definir com a lesbiana quan tenia 12 anys i durant la seva infància i adolescència va patir 'bullying' per part dels seus companys d'escola.