Denuncien agressions a periodistes de TVE en les protestes contra el confinament

La direcció de Radiotelevisió Espanyola ha “condemnat” en un comunicat les agressions que han patit alguns dels seus professionals durant les protestes contra el confinament que han tingut lloc els últims dies a Madrid i a Saragossa, i que “se sumen a altres agressions patides anteriorment per professionals de RTVE mentre duien a terme la seva feina”. La cadena expressa el seu “respecte absolut per qualsevol manifestació o expressió crítica que no sigui violenta”, però alhora manifesta “la necessitat de garantir el dret a la informació i a la llibertat de premsa”, que representa “un pilar fonamental d’un estat democràtic”.

Per la seva banda, el consell d’informatius de TVE demana “un posicionament clar i inequívoc dels partits polítics respecte a la protecció de l’exercici de la llibertat d’informació i de premsa”, un dret que no és “compatible” amb “l’assetjament als professionals de la informació”. Aquest òrgan, format per periodistes de la mateixa cadena, assenyala que alguns dels seus companys han patit ”agressions verbals” i “intimidacions” mentre informaven sobre les concentracions i les cassolades.