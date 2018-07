‘Com si fos ahir’ marxa de vacances amb una gala especial

Les anades i vingudes del grup d’amics de Com si fos ahir s’acomiaden fins al 3 de setembre amb un capítol especial que s’emet aquesta nit a TV3. La telenovel·la de la televisió pública catalana, centrada en nou excompanys d’institut que es retroben 25 anys després, tanca la seva primera temporada amb una gala de comiat en la qual estaran presents tots els protagonistes de la sèrie. Un cop emès l’últim capítol, en què s’introduiran alguns dels nous personatges que protagonitzaran les històries de la segona temporada, els espectadors podran descobrir les interioritats de Com si fos ahir amb un programa en què s’entrevistarà els actors que hi participen i es mostraran imatges del making of d’algunes escenes.

L’últim episodi se centra en el casament del Miquel i la Noe, que sembla que no se celebrarà. Ella té un atac d’ansietat i ell, que no troba consol en la Gemma, confessa al Jordi i l’Andreu els motius de la ruptura. El relleu de La Riera,l’anterior telenovel·la de TV3, ha tingut una mitjana de 255.000 espectadors i una quota de pantalla del 15,9% en el seu primer curs en antena.