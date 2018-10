Com aigualir el suport a un referèndum d'independència

260x366 elperiodico3010 elperiodico3010

'El Periódico' ofereix avui una classe de manual sobre com la pregunta d'una enquesta condiciona la resposta. El sondeig pregunta quina posició es té davant d'un referèndum i les opcions són "no fer cap referèndum", "fer un referèndum sobre la millora de l'autogovern" i "fer un referèndum sobre la independència". És evident que la qüestió busca dividir en dos el 68,9% de persones que volen resoldre la qüestió catalana votant. Com és lògic, bona part dels que creuen en la via democràtica però votarien "no" a la independència manifesten la preferència per una votació sobre autogovern. Però aquest és un supòsit viciat, perquè, per a la meitat del país –tres punts amunt, tres punt avall– que defensa la independència, un referèndum sobre autogovern seria una trampa inacceptable. Però l'estratègia del divideix i venceràs permet al diari titular "Sols un 42% exigeix votar sobre la independència". Si els deu que som a la colla no ens decidim sobre si anar a sopar al mexicà o al japonès i diem de votar-ho, podem dir que el 100% està a favor de decidir a mà alçada a quin restaurant anem. O bé que només el 50% –per exemple– exigeix votar sobre si sopem al japonès. Aquí del que es tracta és de decidir a quina estació s'atura l'autogovern català. I hi ha un únic tren: aquesta és la gràcia –i la desgràcia, segons on visquis– de la democràcia.

Tremenda descoberta

"La Generalitat insta a delatar els col·legis que ensenyen en espanyol" ('El Mundo'). Hi detecto un to escandalitzat, quan haurien d'estar ebris de felicitat i llançant floretes a l'aire. Perquè, del que diuen, se'n desprèn una veritat inapel·lable: que la immersió que tant difamen és només paper mullat. I que, efectivament, en moltes escoles hi ha professors que fan servir el castellà. Com sempre, conflictes d'encenalls.