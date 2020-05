Elena Rivera protagonitzarà l'adaptació espanyola de 'Fatmagül' que prepara Antena 3

260x366 Elena Rivera protagonitzarà 'Alba' / ATRESMEDIA Elena Rivera protagonitzarà 'Alba' / ATRESMEDIA

El grup Atresmedia i la productora Boomerang TV preparen Alba, una adaptació de la telenovel·la turca Fatmagül que tindrà com a protagonista Elena Rivera. La sèrie, pensada per al prime time d'Antena 3, narrarà en 13 capítols de 50 minuts la història de l'Alba, una noia que, durant una nit de festa al seu poble, on ha anat a passar les vacances, és víctima d'una violació per part de quatre nois. Tres dels agressors resulten ser els millors amics del Bruno, un veí del poble amb qui es va retrobar a la gran ciutat on viu actualment i amb qui manté una relació sentimental. Però el que de debò la colpeix és descobrir la identitat del quart home. A partir de llavors, l'Alba "lluitarà contra la rica i poderosa família dels seus agressors per fer justícia", diu la cadena.

A banda del nom de Rivera, la setmana passada el portal Ecoteuve va avançar que Adriana Ozores també formaria part del repartiment de la sèrie, que de moment es troba en fase de càsting. La intenció, però, és començar a gravar aviat, malgrat els condicionants que imposa la crisi del covid-19, que ha obligat a cancel·lar rodatges de ficció arreu del món. Segons Atresmedia, la filmació es durà a terme "sota estrictes mesures de seguretat sanitària", primer a Madrid, en interiors i exteriors naturals, i més endavant a la costa d'Alacant.

Alba es basa en Fatmagül, una sèrie turca que s'ha emès en cadenes de tot el món, incloent-hi Nova, un dels canals secundaris d'Atresmedia, on va ser un petit fenomen l'any 2018: va ser líder de la seva franja entre els canals temàtics, amb una mitjana de 744.000 espectadors i del 4,1% de quota de pantalla a Espanya.

Elena Rivera, coneguda sobretot per haver interpretat el personatge de Karina a la sèrie de La 1 Cuéntame cómo pasó entre el 2005 i el 2018, ha protagonitzat recentment La verdad a Telecinco i interpretarà el personatge principal a Inés del alma mía, la sèrie basada en la novel·la homònima d'Isabel Allende que prepara TVE.