'Oregón TV', el 'Polònia' aragonès que vol fer riure l'Estat

Les cadenes d'abast estatal aprofiten la temporada d'estiu per provar propostes que podien semblar arriscades durant el curs regular. Aquest dimarts Mediaset posa tota la carn a la graella amb l'estrena simultània a Telecinco i Factoría de Ficción (FdF) d' Oregón TV, un longeu format d'esquetxos de la televisió autonòmica de l'Aragó. Des de fa 12 anys, el programa, una espècie de Polònia a l'aragonesa, fa broma dels tòpics sobre la comunitat autònoma.

Mediaset vol demostrar que l'humor basat en elements locals pot fer riure els espectadors de tot l'Estat i, per això, fa una estrena transversal. Mentre que el primer episodi es podrà veure a partir de les 22.00 h tant a Telecinco com a FdF, a partir de la següent entrega –el dimarts 18 d'agost– només s'emetrà per la cadena temàtica. Oregón TV, que l'any 2014 va rebre el premi Iris de l'Acadèmia de la Televisió al millor programa autonòmic, és un dels espais més emblemàtics d'Aragón TV. A més de compartir gènere i longevitat amb Polònia –l'espai aragonès va començar a emetre's el 2008, dos anys després del format català–, tots dos programes són líders d'audiència en les seves respectives cadenes. L'últim programa de la temporada de l'espai aragonès, emès el passat 26 de juliol, va registrar un 12,9% de share i va tenir 36.000 espectadors, unes dades molt per sobre de la mitjana de la cadena durant el mes de juliol, que va ser del 8,9%. Des d'Aragón TV presumeixen que és l'únic espai de la cadena que rep visites per internet des de l'estranger.

Creat per Félix Zapatero, el programa compta amb un ventall de personatges habituals com la família Gálvez o el Roque i l'Adela, una parella que, asseguda al sofà, comenta alguns dels programes més populars de la televisió espanyola, com First dates o Mujeres, hombres y viceversa. També té seccions fixes com Vaya comunidad o Desayunando con...

Formats autonòmics, el recurs de Mediaset

No és la primera vegada que Mediaset recorre a formats creats en televisions autonòmiques per farcir la seva graella. L'any 2009, atreta pel gran èxit que tenia a ETB2, Telecinco va comprar els drets del programa basc Vaya semanita per emetre'l a la ja desapareguda La Siete, la seva cadena secundària a la TDT. Com Oregón TV, el programa de la televisió pública d'Euskadi, que va estar en emissió del 2003 al 2016, feia mofa dels tòpics sobre la societat basca i es va atrevir a tractar des de l'humor el terrorisme d'ETA, un tema que fins llavors era tabú. Mediaset no només va quedar-se amb el format original sinó que també en va fer una adaptació pensada per al públic espanyol: es deia Vaya tropa, l'encapçalava Arturo Valls i només va durar en emissió uns pocs mesos, des del desembre del 2009 fins al febrer del 2010. Uns anys abans Mediaset s'havia aliat amb Pausoka, la productora dels dos formats, per crear Agitación+IVA, un programa d'esquetxos que giraven al voltant de la família Pérez, formada per un policia conservador, la seva dona i els seus fills adolescents.

Amb la seva associació amb Mediaset, Vaya semanita va ser un dels espais autonòmics pioners en fer el salt a l'àmbit estatal i l'èxit més important d'ETB. Bona mostra de la importància del format en la televisió basca és l'especial de confinament que van fer aquest abril, en què van reunir tots els actors originals del format. Tot i que mai ha aconseguit superar el boom que va ser el programa dirigit, entre d'altres, per Borja Cobeaga, EITB segueix apostant per l'humor i aquest maig va estrenar Barre Librea, un programa de prime time que barreja entrevistes amb esquetxos protagonitzats per una sèrie de personatges fixos.

A les televisions autonòmiques de l'Estat és difícil trobar formats que s'assemblin al 100% a Polònia, però moltes recolzen la seva programació en la sàtira. A Televisión Canaria tenen En otra clave, un espai a mig camí entre el teatre i la televisió que lidera les audiències del prime time dels diumenges. De fet, el programa, una mena de versió canària de Saturday night live, es grava en directe en teatres canaris. El programa té tant d'èxit que la televisió gallega, TVG, l'ha adaptat i l'emet amb el títol Malo será!

Per trobar a TVG un format que s'assembli al de Polònia s'ha de retrocedir fins al 2007, quan la cadena va estrenar Air Galicia. L'espai, que va durar fins al 2009 i tenia capítols de mitja hora, era una sàtira de la societat i la política gallegues. Passats deu anys, la pública gallega no li ha trobat hereu.