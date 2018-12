L'amenaça de Sánchez d'enviar la policia i l'operatiu antidroga a Barcelona i l'àrea metropolitana, entre les notícies del dia

1.

Sánchez amenaça amb enviar la policia si no es manté l’ordre públic. El Govern descarta ara fer canvis als Mossos i fa una crida a aïllar les “minories violentes”

2.

Macron apuja el salari mínim per apagar el conflicte. El president francès també anuncia la reducció d’alguns impostos per satisfer els ‘armilles grogues’

3.

May ajorna la votació del Brexit per evitar una catastròfica derrota. La ‘premier’ vol una nova fórmula de la UE per vendre millor l’acord

4.

Maragall tanca la porta a un tripartit a Barcelona. El candidat d’ERC fa una crida a arraconar les forces del bloc del 155

5.

Dispositiu policial contra el tràfic de drogues a Barcelona i l'àrea metropolitana. Els Mossos estan fent 37 entrades a municipis com l'Hospitalet, Sant Adrià o Granollers