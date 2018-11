‘La amiga estupenda’ s’estrena avui a HBO Espanya

Els fans de la popular tetralogia de l’escriptora Elena Ferrante estan d’enhorabona. A partir d’avui la plataforma HBO Espanya ofereix la sèrie La amiga estupenda, l’adaptació del primer dels quatre llibres de l’autora. Ambientada a la perillosa i fascinant ciutat de Nàpols, la història narra l’amistat entre dues dones -l’Elena i la Lila- durant més de 60 anys. La producció, que consta de sis episodis i que s’estrenarà al ritme de dos capítols per setmana a la plataforma, està dirigida per Saverio Costanzo i protagonitzada per Elisa del Genio i Ludovica Nasti, en el paper de les nenes Elena i Lila, i Margherita Mazzuco i Gaia Girace, que prenen el relleu en l’etapa adolescent.

La amiga estupenda és una sèrie de la HBO, Rai Fiction i Timvision produïda per Lorenzo Mieli i Mario Gianini per a Wildside, i per Domenico Procacci per a Fandango, en coproducció amb Umedia Production. Durant el rodatge s’han fet servir 150 actors i 5.000 extres, 1.500 peces de vestuari i fins i tot s’ha construït un set de 215.000 metres quadrats amb 14 edificis i 5 setsd’interior per recrear el barri on transcorre la història.